Un pro dall’Ucraina per la A2 del Tc Milano. E tanti giovani pronti per la C

Mentre si prepara a ospitare il 65° Trofeo Bonfiglio, il Tennis Club Milano Alberto Bonacossa è attivo anche sul fronte organizzativo per i Campionati a squadre, che dalla primavera vedranno in gara diverse formazioni del sodalizio di via Arimondi. In attesa dell’appuntamento clou, la Serie A2 maschile al via dal 5 ottobre, ad aprire le danze saranno la B2 femminile (la fase a gironi scatterà il 25 aprile) e la C maschile, con una compagine costituita per volontà del circolo dalle tante giovani promesse del vivaio meneghino, le quali avranno poi anche l’opportunità di essere aggregate alla prima squadra.

Ottenuta la promozione dalla C lo scorso giugno, la squadra femminile vuole continuare a stupire: la filosofia del club non sarà snaturata, in quanto le tante ragazze del vivaio già presenti nel 2024 continueranno a essere centrali nel progetto, al pari della svizzera Susan Bandecchi. In aggiunta, la maestra del gruppo agonistico Alberta Brianti, ex numero 55 Wta nonché tra le vincitrici dello scudetto a squadre del 2000 proprio col Tc Milano, di ritorno al club meneghino dopo anni tesserata con il Tc Genova. Oltre a lei, si uniranno al team anche Gaia Parravicini, classe 2005, dallo scorso settembre impegnata alla Clemson University (negli Stati Uniti), e la cipriota ma ormai italiana d’adozione Daria Frayman, vincitrice di cinque titoli ITF in carriera e attuale 464 del ranking. “L’obiettivo è fare il massimo possibile, ma strizziamo anche un occhio ai play-off”, ha commentato il direttore sportivo Mauro Simoncini, soddisfatto per la squadra allestita dal responsabile del gruppo tecnico Matteo Cecchetti. Il 6 aprile partirà anche l’avventura della C maschile, con una rosa formata esclusivamente dai giovani (tutti seconda categoria) che si allenano nelle strutture del Tc Milano. Già nell’orbita della Serie A2, Edoardo Cecchetti, Andrea Tognolini e Alessandro Versteegh saranno affiancati dal promettente Giorgio Ghia, classe 2010, campione italiano Under 14 in carica e recente vincitore del doppio a Bad Waltersdorf (Austria) al fianco di Zeno Roveri.

Cresce, intanto, l’attesa per l’esordio nella A2 maschile, in previsione della quale il circolo ha deliberato per l’estate il rifacimento dei tre campi outdoor in cemento. Ancora vivo il ricordo del doppio di spareggio vinto in B1 – contro il Tc Lecco – dalla coppia Speziali/Versteegh, la società si è mossa per allestire una squadra di primo piano, ottenendo la conferma di un pezzo pregiato come l’ex numero 150 Atp Roberto Marcora. Gli investimenti del club, possibili anche grazie all’apporto degli sponsor e di alcuni soci, permetteranno di vedere all’opera sui campi di via Arimondi anche tre nuovi stranieri, che da regolamento alterneranno la loro presenza nella fase a gironi. Il lussemburghese Chris Rodesch (265 Atp, già 29 incontri in Davis), l’ucraino Oleg Prihodko (317 in singolare, ex 121 in doppio) e lo svizzero Johan Nikles (635, top 300 nel 2022) rinforzeranno una squadra che sogna l’alta classifica. “Puntavamo alla promozione già da tre anni – ha affermato Simoncini – ma nello scontro decisivo della scorsa stagione le cose non si erano messe bene per noi. La vittoria è arrivata al doppio di spareggio ed è stata ancora più emozionante. Un grande seguito di pubblico ci ha spinti a fare investimenti importanti non solo sulla squadra, ma anche sulle strutture. Rappresenteremo la città di Milano in A2 e per questo faremo di tutto per farci trovare pronti all’appuntamento”.

