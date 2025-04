Campionati a squadre, il Ct Ceriano è pronto per Serie C femminile e B2 maschile

Tra pochi giorni l’attesa sarà finita e la stagione dei campionati a squadre prenderà finalmente il via con la Serie C 2025. La formazione femminile del Club Tennis Ceriano, sorteggiata nel girone 2, farà il suo esordio domenica 6 aprile, in casa, contro lo Sportrend di Melzo. Poi due trasferte, la prima nel bresciano contro la Pro Tennis School di Borgosatollo (13 aprile), la seconda sui campi delle bergamasche del Tc Zanica (27 aprile). La selezione brianzola potrà contare su Maria Aurelia Scotti, colonna anche della squadra di Serie A2 che tornerà in campo in autunno, ma soprattutto su tante giocatrici Under 16 in rampa di lancio. “Quest’anno abbiamo una formazione formata solamente da ragazze che si allenano al club da tempo e questo per noi è particolarmente importante – ha commentato Silverio Basilico, capitano della squadra insieme a Stefano Mazzola -. Siamo pronti per dire la nostra ma il vero obiettivo è quello di far fare esperienza alle giocatrici, e aiutarle così nel loro percorso di crescita”. La formula del campionato prevede l’accesso al tabellone regionale a eliminazione diretta per le prime due squadre di ogni girone. In seguito, le migliori tre si giocheranno nel tabellone nazionale la promozione in Serie B2.

Tutto pronto o quasi anche per la B2 maschile, dove il CTC cercherà di conquistare quella promozione sfuggita con rammarico all’ultima partita nella passata stagione. La formazione capitanata da Eugenio Ferrarini è stata sorteggiata nel girone 3: ne fanno parte anche il Tennis Cantù, il Tc Guidizzolo, il Tennis San Colombano, il Ct Trento, il Villa Carpena Forlì e l’Asv Partschins (Bolzano). Debutto a Trento fissato per venerdì 25 aprile, poi due giorni dopo la prima sfida casalinga contro il Villa Carpena. Conclusione del girone in programma domenica 8 giugno con un altro match tra le mura amiche, contro Cantù. Sono 56 le squadre al via di questa Serie B2 2025, divise in otto gironi. Per salire in Serie B1, Ceriano può puntare a classificarsi come prima del gruppo oppure ottenere il secondo posto che vale l’accesso al tabellone di play-off, nel quale saranno in palio gli ultimi quattro pass per la promozione. Ormai ci siamo, la stagione delle competizioni a squadre sta per partire e il Ct Ceriano non vede l’ora di scendere in campo.

Calendario Serie C femminile, Girone 2

6 aprile: Ct Ceriano – Sportrend

13 aprile: Pro Tennis School – Ct Ceriano

27 aprile: Tc Zanica – Ct Ceriano

Serie C femminile 2025: la formazione del Club Tennis Ceriano

Maria Aurelia Scotti (2.6), Ilaria Pennati (2.7), Giorgia Russo (2.8), Sara Oppo (3.1), Martina Morotti (3.1), Bianca Elisabetta Franchi (3.1), Aila Zennaro (3.2).

Calendario Serie B2 maschile, Girone 3

25 aprile: Ct Trento – Ct Ceriano

27 aprile: Ct Ceriano – Villa Carpena

11 maggio: San Colombano – Ct Ceriano

18 maggio: Ct Ceriano – Asv Partschins

25 maggio: Ct Ceriano – Tc Guidizzolo

1 giugno: riposo

8 giugno: Ct Ceriano – Tennis Cantù

Serie B2 maschile 2025: la formazione del Club Tennis Ceriano

Adria Soriano Barrera (2.1), Alessio Zanotti (2.2), Mattia Rossi (2.4), Matej Vocel (2.4), Tobia Baragiola Mordini (2.5), Andrea Cardella (2.6), Lorenzo Furia (2.7), Nicolò Pirrello (3.1), Matteo Volpi (3.4), Eugenio Ferrarini (4.1).

