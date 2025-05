Tc Milano ancora imbattuto, 2-2 a Grosseto in Serie B2. La C maschile vola alla fase nazionale

Continua a sorridere la formazione di Serie B2 femminile del Tennis Club Milano Alberto Bonacossa. Dopo le due vittorie ottenute contro il Circolo della Stampa Sporting di Torino e Il Poggio Agrisport di Poirino, la selezione meneghina guidata dal responsabile tecnico Matteo Cecchetti ha confermato la propria imbattibilità nel Girone 1, trovando un ottimo pareggio esterno sui campi in terra battuta del Circolo Tennis Grosseto, un’altra delle principali accreditate per il passaggio nella categoria superiore. La maestra del gruppo agonistico del Tc Milano Alberta Brianti, ex numero 55 del ranking Wta e campionessa mondiale Over 35 a squadre con la Nazionale italiana, ha fornito nuovamente un gran contributo alla causa, vincendo in singolare contro Maria Vittoria Viviani (7-5 6-1) e in doppio, al fianco di Gaia Parravicini, contro il duo toscano formato da Pratesi e Viviani (6-2 6-1). Negli altri due singolari di giornata, a esultare sono state le portacolori del Ct Grosseto Anna Nerelli e Martina Pratesi, vittoriose rispettivamente ai danni di Gaia Parravicini (4-6 6-4 6-3 in due ore e 50 minuti di gioco) e Jennifer Scurtu (7-5 6-2). Assente la svizzera Susan Bandecchi, finora sempre a segno in B2 (quattro successi tra singolare e doppio), in quanto prossima alla partecipazione alle qualificazioni del Roland Garros. Il Tc Milano sarà nuovamente di scena domenica 25 maggio, in casa contro il Tennis Club Finale Ligure, leader della classifica con nove punti raccolti in quattro sfide.

Il weekend ha regalato una bella soddisfazione anche alla squadra di Serie C maschile del club di via Arimondi, che non ha steccato l’appuntamento con il secondo turno della fase regionale dei play-off, battendo per 4-2 il Tennis Club Gallarate e guadagnando il pass per il tabellone nazionale. Così com’era accaduto lo scorso fine settimana contro i concittadini dell’Harbour Club Milano, anche in questa occasione i portacolori del Tc Milano hanno chiuso i singolari sul 3-1, grazie ai successi di Edoardo Cecchetti, Andrea Tognolini e Matteo Ceradelli. A mettere la firma sul punto decisivo è stata la coppia Ceradelli-Versteegh, in grado di imporsi su Carabelli-Crespi per 6-1 6-3. Il 4 giugno a Roma il sorteggio del tabellone nazionale, con un turno da vincere (su andata e ritorno: 15-22 giugno) per conquistare la promozione in B2.

Serie B2 femminile – Quarta giornata

Circolo Tennis Grosseto – Tennis Club Milano A. Bonacossa 2-2

Alberta Brianti (M) b. Maria Vittoria Viviani (G) 7-5 6-1, Anna Nerelli (G) b. Gaia Parravicini (M) 4-6 6-4 6-3, Martina Pratesi (G) b. Jennifer Scurtu (M) 7-5 6-2, Brianti/Parravicini (M) b. Pratesi/Viviani (G) 6-2 6-1.

CLASSIFICA GIRONE 1

1. Tennis Club Finale Ligure, 9 punti (10-6)

2. Circolo Tennis Grosseto, 8 punti (11-5)

3. Tennis Club Milano Bonacossa, 7 punti (10-2)*

4. Tennis Club Pistoia, 7 punti (8-4)*

5. Junior Tennis Training Ssd, 3 punti (5-7)*

6. Il Poggio Agrisport, 0 punti (2-10)*

7. Circolo della Stampa Sporting, 0 punti (2-14)

*una partita in meno

Serie C maschile – Secondo turno play-off (Fase regionale)

Tennis Club Milano A. Bonacossa – Tennis Club Gallarate 4-2

Andrea Tognolini (M) b. Carlo Zucchini Solimei (G) 6-2 6-1, Matteo Crespi (G) b. Alessandro Versteegh (M) 7-6 6-1, Edoardo Cecchetti (M) b. Lucas Melone (G) 6-2 3-6 7-6, Matteo Ceradelli (M) b. Giacomo Carabelli (G) 6-2 6-2, Ceradelli/Versteegh (M) b. Carabelli/Crespi (G) 6-1 6-3, Melone/Zucchini Solimei (G) b. Meo/Tognolini (M) 7-5 2-3 rit.

