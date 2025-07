Sinner trionfa a Wimbledon, è il primo italiano della storia a riuscirci

Dal 5-4 e servizio del Roland Garros al 5-4 e servizio di Wimbledon. Jannik Sinner è il primo italiano nella storia a sollevare il più ambito e prestigioso dei trofei. Il numero uno del mondo reagisceribalta Carlos Alcaraz nell’ultimo atto dei Champiohips conquistando il quarto Major della carriera. 4-6 6-4 6-4 6-4 il punteggio in favore dell’altoatesino, riuscito a reagire da campione alla sconfitta di Parigi sempre contro il fenomeno spagnolo. Una prestazione maiuscola quella del 23enne di San Candido, che si presentava da esordiente in finale a Londra e vedeva dall’altra parte il campione delle edizioni 2023 e 2024, imbattuto sui prati britannici dal 2022, quando perse sempre per mano di Sinner. Alcaraz manca quello che sarebbe stato un clamoroso tris ai Championships, ma potrà guardare con ottimismo ai prossimi mesi del 2025, dove avrà l’occasione di riscattarsi nella stagione su cemento, che lo scorso anno gli ha regalato ben poche soddisfazioni.

LA PARTITA

Una partita in contro tendenza agli ultimi scontri diretti, in cui lo spagnolo ha messo in fila cinque vittorie di cui quattro perdendo il primo set. Buona partenza di Alcaraz, bravo ad approfittare di un avvio a marce basse dell’azzurro. Di straordinaria importanza il secondo set, che il nuovo Re di Londra è riuscito a strappare pur non giocando il proprio miglior tennis. Nella seconda parte del match arriva l’inevitabile calo dello spagnolo, con alle spalle cinque ore in campo in più dell’altoatesino, a cui sono state lasciate le briciole in risposta negli ultimi due set. In una partita ricca di tensione e fatta di alti e bassi, ad avere la meglio è stato il numero uno del mondo, che è stato più cinico e più costante nei momenti chiave.

LA CLASSIFICA ATP E I PROSSIMI MESI

Il 23enne di San Candido allunga su Alcaraz in vetta alla classifica Atp e sale a quota 12.030 punti, a +3430 sullo spagnolo. I punti da difendere nella stagione su cemento saranno molti, ma si tratta anche della superficie preferita del quarto volte campione Major, che ha buone possibilità di conservare il primato in classifica Atp fino alla fine dell’anno, nonostante i tre mesi di stop legati alla vicenda Clostebol. Da agosto Sinner dovrà difendere ben 6030 punti, frutto di due Masters 1000 (Cincinnati, Shanghai), uno Slam (Us Open), le Atp Finals e una finale nel 500 di Pechino. Difficile replicare tutti i risultati del 2024, ma con la vittoria di Wimbledon la possibilità di resistere al n.1 fino a dicembre c’è. Solamente 1060 i punti da scartare per Alcaraz, che allo Us Open si era fermato al secondo turno. A meno di clamorosi colpi di scena, Sinner dovrebbe conservare il primato almeno fino al termine dello Slam americano. Sul cemento indoor europeo si tireranno le somme finali. Ormai è corsa a due ben definita, con uno Zverev terzo, ma in grande affanno, a quota 6310 punti.

I NUMERI

Dopo cinque sconfitte consecutive, Sinner torna a battere Alcaraz dopo quasi due anni (ultima volta Atp 500 Pechino 2023) e conquista il quarto Slam della carriera, il terzo negli ultimi cinque disputati. I 23esimo tennista a vincere Wimbledon nell’Era Open, Sinner si conferma l’italiano più titolato della storia nei Major (4) e doppia Nicola Pietrangeli, secondo con due successi al Roland Garros nel 1959 e nel 1960. Terzo Slam diverso vinto da Sinner, a cui manca solamente il Roland Garros per completare il career Grand Slam, un traguardo raggiunto da autentiche leggende come Don Budge, Rod Laver, Fred Perry, Roy Emerson, Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Don Budge e Laver sono gli unici ad essere riusciti nell’impresa del Grande Slam. Sinner si aggiunge a Jean Borotra, Jack Crawford, Frank Sedgman, Ken Rosewall, Lew Hoad, Ivan Lendl e Stefan Edberg nella categoria di tennisti in grado di vincere tre Major differenti e di centrale una finale nel mancante.

Primo italiano di sempre a vincere Wimbledon

23esimo vincitore di Wimbledon nell’Era Open

20esima vittoria nel tabellone principale di Wimbledon, secondo italiano di sempre dietro Pietrangeli (29)

81esima vittoria nel main draw di uno Slam, secondo dietro Pietrangeli (94)

Quarto Slam in carriera, italiano più vincente della storia. Doppiato Pietrangeli (2)

