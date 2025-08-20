NewsWta

Entry List Wta Seul 2025: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list del torneo Wta 500 di Seul 2025, in programma dal 15 al 21 settembre su campi in cemento all’aperto. Nella capitale della Corea del Sud si gioca durnte la stessa settimana delle Finals di Billie Jean King Cup, con un campo partecipanti per forza di cose condizionato dal calendario. Gli organizzatori sono comunque riusciti ad assicurarsi la presenza di Iga Swiatek e anche di un’altra top-10 quale Amanda Anisimova. Di seguito l’entry list completa del torneo Wta 500 di Seul.

ENTRY LIST WTA 500 SEUL 2025

1 IGA SWIATEK (POL) 2
2 AMANDA ANISIMOVA (USA) 9
3 EKATERINA ALEXANDROVA 14
4 CLARA TAUSON (DEN) 15
5 DARIA KASATKINA (AUS) 17
6 BEATRIZ HADDAD MAIA (BRA) 20
7 DIANA SHNAIDER 22
8 VERONIKA KUDERMETOVA 26
9 SOFIA KENIN (USA) 28
10 MCCARTNEY KESSLER (USA) 34
11 SORANA CIRSTEA(ROU) PR37
12 ASHLYN KRUEGER (USA) 39
13 MAYA JOINT (AUS) 42
14 TATJANA MARIA (GER) 43
15 ANASTASIA POTAPOVA 45
16 LOIS BOISSON (FRA) 46
17 JAQUELINE CRISTIAN (ROU) 50

