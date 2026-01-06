United Cup 2026: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 7 gennaio. Iniziano i quarti di finale

Il programma degli ultimi match della fase a gironi e dei primi quarti di finale con gli orari italiani e l’ordine di gioco di mercoledì 7 gennaio per la United Cup 2026. Polonia e Olanda si sfidano a Sydney per l’ultimo tie del Gruppo F. A Perth, Primi due quarti di finale in programma che vedranno opposti gli Stati Uniti alla Grecia e la Svizzera all’Argentina.

IL PROGRAMMA DI MERCOLEDÍ 7 GENNAIO

Ken Rosewall Arena (Sydney)

Ore 00.30 e a seguire

(9) Hurkacz POL – (15) Griekspoor NED

(9) Swiatek POL – (15) Lamens NED

(9) Swiatek/Hurkacz POL – (15) Schuurs/Griekspoor NED

RAC Arena (Perth)

Ore 03:00 e a seguire

(1) Gauff USA – (12) Sakkari GRE

(1) Fritz USA – (12) Tsitsipas GRE

(1) Gauff/Harrison USA – (12) Sakkari/Tsitsipas GRE

Non prima delle ore 10:00

(16) Bencic SVI – (14) Sierra ARG

(16) Wawrinka SVI – (14) Baez ARG

(16) Bencic/Wawrinka – Carle/Andreozzi ARG