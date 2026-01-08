AtpNews

Sinner, primo allenamento in Corea in vista dell’esibizione con Alcaraz (VIDEO)

Lapo Castrichella
By Lapo Castrichella
Jannik Sinner e Simone Vagnozzi - Foto FELICE CALABRO'

È già tempo di scendere in campo per Jannik Sinner. L’azzurro, arrivato in Corea del Sud, ha svolto il primo allenamento a Seoul per rifinire gli ultimi dettagli in vista dell’esibizione di apertura della sua stagione. Il debutto stagionale è fissato per venerdì 10 gennaio, quando affronterà Carlos Alcaraz nella Hyundai Card Super Match, in programma alle ore 8:00 italiane (diretta Sky Sport e Supertennis).

Dopo l’arrivo nella capitale coreana anche dello spagnolo, Sinner ha subito preso confidenza con il campo, svolgendo gli ultimi allenamenti prima del debutto stagionale.

