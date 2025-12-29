New entry nel team di Polina Kudermetova, si aggiunge l’ex numero 1 Safina

La nuova stagione è alle porte ma ci sono ancora cambiamenti in corso su vari fronti, uno in particolare è quello di Polina Kudermetova. Entrerà infatti a far parte della sua squadra, l’ex campionessa Slam in doppio allo US Open Dinara Safina. Dopo aver trascorso un breve periodo in collaborazione con la ventunenne russa Diana Shnaider, si apre un nuovo capitolo della sua carriera da allenatrice. Tutto ciò avverrà insieme allo storico coach della Kudermetova, l’uzbeko Ravshan Sultanov, che ha annunciato tramite i propri canali social la notizia: ”Safina farà parte del team di Polina, in quanto il suo approccio e la sua visione del tennis sono vicini ai nostri. Inoltre ha grande esperienza ad alti livelli”.

Cambio di nazionalità e prospettive per il nuovo anno

L’attuale numero 104 del mondo ha, tra l’altro, come altre sue connazionali, deciso di rappresentare una nuova nazione, l’Uzbekistan, a partire dalla prossima stagione. Il primo obiettivo nel 2026 sarà quello di risalire la classifica e riportarsi ai livelli dell’aprile scorso, quando ha raggiunto il suo best ranking, 54. Questo nuovo corso dovrà partire al meglio, visti i tanti punti da difendere (160) in uno dei tornei che aprono la stagione, quello di Brisbane.