Darderi ai quarti in tv: orario, canale, diretta ATP 250 Buenos Aires

Luciano Darderi archivia rapidamente la pratica Tomas Barrios Vera e accede ai quarti di finale dell’ATP 250 di Buenos Aires 2026. La rincorsa alla Top 20 dell’italiano prosegue, dunque, sulla terra rossa argentina. Al prossimo turno affronterà il vincente del match tra Juan Manuel Cerundolo e Pedro Martinez. Qualunque sia l’esito dell’altro ottavo di finale, Darderi sarebbe il favorito almeno sulla carta.

Dove vedere il quarto di finale di Darderi

Il match di Darderi andrà in scena venerdì 13 febbraio, la diretta tv sarà trasmessa su Sky Sport. Lo streaming, invece, sarà disponibile su Sky Go e NOW.