ATP 500 Rotterdam 2026: Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di venerdì 13 febbraio. Bolelli/Vavassori in campo

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di venerdì 13 febbraio dell’ATP 500 di Rotterdam. Aprono la giornata sul Campo Centrale Bolelli e Vavassori, teste di serie numero 4, che sfideranno il duo Gille-Verbeek. Nel tardo pomeriggio in campo anche il padrone di casa Tallon Griekspoor, testa di serie numero 7 del torneo.
IL PROGRAMMA
Centre Court
A partire dalle ore 11.00 – Gille/Verbeek vs (4) Bolelli/Vavassori
Non prima delle 13.00 – Humbert vs (Q) O’Connell
A seguire – (1) de Minaur O (WC) Wawrinka vs van de Zandschulp O Tsitsipas
Non prima delle 19.30 – (7) Griekspoor vs (LL) Medjedovic O (2) Auger-Aliassime
A seguire – Munar vs Struff O (3) Bublik