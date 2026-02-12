de Jong risponde a Griekspoor: “Denigrare così il proprio Paese è irrispettoso”

La situazione in casa Olanda è bollente. Dopo lo sfogo dei giorni scorsi da parte di Tallon Griekspoor nei confronti della Federazione olandese, il numero 86 del mondo Jesper de Jong ha gettato altra benzina sul fuoco, attaccando duramente il connazionale ed ex compagno di squadra in Coppa Davis.

“Non sono d’accordo con la politica della Federazione, in queste circostanze non tornerò a giocare per il mio Paese” aveva detto il numero 1 del tennis olandese ai microfoni di Nu.nl. Griekspoor si era scagliato nei confronti del direttore Jacco Eltingh, troppo poco presente al centro di allenamento nazionale, e del capitano Paul Haarhuis, part-timer per la Royal Dutch Tennis Association (KNLTB). Una situazione “inaccettabile e poco professionale”, come definito dal numero 27 del mondo.

La nazionale olandese è uscita sconfitta 3-2 nel tie contro l’India nel primo turno di qualificazione della Coppa Davis 2026, anche a causa della partita persa da de Jong ai danni di Suresh, giocatore classificato al 465˚posto del ranking. All’ATP 500 di Rotterdam, il numero 86 del mondo, dopo l’uscita al primo turno contro la testa di serie numero 5 Karen Khachanov, ha replicato senza giri di parole al connazionale: “Non dovresti denigrare il tuo Paese, è irrispettoso. Tanto non parlo con Tallon. Se qualcuno tratta così i suoi compagni di squadra, non ho bisogno di abbracciarlo”. L’ex numero 71 del mondo sostiene, inoltre, che Griekspoor abbia etichettato la squadra olandese come un team scarso, dopo la rinuncia da parte dei due giocatori olandesi (Griekspoor e van de Zandschulp) con il ranking più alto.

Nelle ultime ore è arrivata la risposta del numero 26 del mondo, ancora impegnato nel 500 di Rotterdam: “Dice che sto denigrando il Paese, il che è un po’ sfacciato da parte di uno che ha perso contro il 500˚giocatore del mondo. Se osa parlare così forte dopo la sua prestazione dello scorso fine settimana, dovrebbe prima guardarsi bene allo specchio”.