ATP Finals 2025, seconda giornata di allenamenti: Sinner con de Minaur, Alcaraz con Zverev

Donato Boccadifuoco
Jannik Sinner - Photo courtesy of China Open
In attesa di scoprire l’esito del sorteggio relativo alla composizione dei gironi (qui tutte le informazioni, tra cui orario e dove vederlo), nuova giornata di allenamento per moltissimi dei protagonisti delle ATP Finals 2025.

Jannik Sinner tornerà in campo a partire dalle ore 11:00 in compagnia di Alex de Minaur; a seguire, allenamento combinato tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. In campo anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori, prima impegnati in una semplice sessione di allenamento tra loro e poi insieme con gli statunitensi Christian Harrison ed Evan King.

IL PROGRAMMA COMPLETO – 6 NOVEMBRE

CENTER COURT

Dalle ore 9:00 alle ore 10:00 – Patten + Heliovaara

Dalle ore 10:00 alle ore 11:00 – Cash + Glasspool / Nys + Roger-Vasselin

Dalle ore 11:00 alle ore 12:00 – Bolelli + Vavassori / Harrison + King

Dalle ore 12:00 alle ore 13:00 – Sinner + De Minaur

Dalle ore 13:00 alle ore 14:00 – Alcaraz + Zverev

Dalle ore 14:00 alle ore 15:00 – Shelton + Vives

Dalle ore 15:00 alle ore 16:00 – Fritz + De Minaur

SEBASTOPOLI COURT

Dalle ore 9:00 alle ore 10:00 – Nys + Roger-Vasselin

Dalle ore 10:00 alle ore 11:00 – Bolelli + Vavassori

Dalle ore 11:00 alle ore 12:00 – Sinner + De Minaur

Dalle ore 12:00 alle ore 13:00 – Alcaraz + Zverev

Dalle ore 13:00 alle ore 14:00 – Shelton + Vives

Dalle ore 14:00 alle ore 15:00 – Fritz + Coach

Dalle ore 15:00 alle ore 16:30 – Arevalo + Pavic

Dalle ore 16:30 alle ore 18:00 – Zverev + Sparring Personale

STAMPA SPORTING 1

Dalle ore 10:00 alle ore 11:00 – Harrison + King

Dalle ore 11:00 alle ore 12:00 – Skupski + Mrva

Dalle ore 12:00 alle ore 14:00 – Puetz + Krawietz

Dalle ore 14:30 alle ore 16:00 – Auger-Aliassime + Coach

Dalle ore 16:00 alle ore 17:00 – Granollers + Zeballos

Dalle pre 17:00 alle ore 18:00 – Puetz + Krawietz

STAMPA SPORTING 2

Dalle ore 12:30 alle ore 13:30 – Granollers + Zeballos

Dalle ore 14:00 alle ore 15:00 – Cash + Glasspool

Dalle ore 15:00 alle ore 16:00 – Patten + Heliovaara + Piraino

Dalle ore 16:00 alle ore 17:00 – Patten + Heliovaara

Dalle ore 17:00 alle ore 18:00 – Skupski + Salisbury

Dalle ore 18:00 alle ore 19:00 – Harrison + Coach

