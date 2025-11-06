ATP Finals 2025, seconda giornata di allenamenti: Sinner con de Minaur, Alcaraz con Zverev

In attesa di scoprire l’esito del sorteggio relativo alla composizione dei gironi (qui tutte le informazioni, tra cui orario e dove vederlo), nuova giornata di allenamento per moltissimi dei protagonisti delle ATP Finals 2025.
Jannik Sinner tornerà in campo a partire dalle ore 11:00 in compagnia di Alex de Minaur; a seguire, allenamento combinato tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. In campo anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori, prima impegnati in una semplice sessione di allenamento tra loro e poi insieme con gli statunitensi Christian Harrison ed Evan King.
IL PROGRAMMA COMPLETO – 6 NOVEMBRE
CENTER COURT
Dalle ore 9:00 alle ore 10:00 – Patten + Heliovaara
Dalle ore 10:00 alle ore 11:00 – Cash + Glasspool / Nys + Roger-Vasselin
Dalle ore 11:00 alle ore 12:00 – Bolelli + Vavassori / Harrison + King
Dalle ore 12:00 alle ore 13:00 – Sinner + De Minaur
Dalle ore 13:00 alle ore 14:00 – Alcaraz + Zverev
Dalle ore 14:00 alle ore 15:00 – Shelton + Vives
Dalle ore 15:00 alle ore 16:00 – Fritz + De Minaur
SEBASTOPOLI COURT
Dalle ore 9:00 alle ore 10:00 – Nys + Roger-Vasselin
Dalle ore 10:00 alle ore 11:00 – Bolelli + Vavassori
Dalle ore 11:00 alle ore 12:00 – Sinner + De Minaur
Dalle ore 12:00 alle ore 13:00 – Alcaraz + Zverev
Dalle ore 13:00 alle ore 14:00 – Shelton + Vives
Dalle ore 14:00 alle ore 15:00 – Fritz + Coach
Dalle ore 15:00 alle ore 16:30 – Arevalo + Pavic
Dalle ore 16:30 alle ore 18:00 – Zverev + Sparring Personale
STAMPA SPORTING 1
Dalle ore 10:00 alle ore 11:00 – Harrison + King
Dalle ore 11:00 alle ore 12:00 – Skupski + Mrva
Dalle ore 12:00 alle ore 14:00 – Puetz + Krawietz
Dalle ore 14:30 alle ore 16:00 – Auger-Aliassime + Coach
Dalle ore 16:00 alle ore 17:00 – Granollers + Zeballos
Dalle pre 17:00 alle ore 18:00 – Puetz + Krawietz
STAMPA SPORTING 2
Dalle ore 12:30 alle ore 13:30 – Granollers + Zeballos
Dalle ore 14:00 alle ore 15:00 – Cash + Glasspool
Dalle ore 15:00 alle ore 16:00 – Patten + Heliovaara + Piraino
Dalle ore 16:00 alle ore 17:00 – Patten + Heliovaara
Dalle ore 17:00 alle ore 18:00 – Skupski + Salisbury
Dalle ore 18:00 alle ore 19:00 – Harrison + Coach