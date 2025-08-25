In arrivo un documentario su Jannik Sinner (VIDEO)

“Jannik Sinner – The Return”: è questo il titolo del documentario che Rolex dedicherà al numero uno del mondo. Per ora è stato diffuso soltanto un breve trailer di 15 secondi che annuncia l’uscita, senza rivelarne ancora la data. Nel filmato di presentazione compaiono parole esclusive di Sinner e immagini dagli Internazionali BNL d’Italia 2025: un chiaro riferimento al ritorno in campo dopo i tre mesi di sospensione legati al caso clostebol.

“Nel tennis le cose possono cambiare molto velocemente, ma se mi sento preparato per tutte le sfide che mi aspettano, sono pronto ad andare”, racconta Sinner nel trailer.

Non è la prima volta che Rolex celebra i suoi campioni: lo scorso giugno aveva già presentato il mini-documentario su Carlos Alcaraz, intitolato “Nuove frontiere”, con immagini inedite che ripercorrevano il cammino dello spagnolo verso il professionismo.

Il legame del brand con il tennis è storico e consolidato: con Sinner e Alcaraz, Rolex sembra aver compiuto un ulteriore passo, entrando in una nuova dimensione accanto ai protagonisti assoluti di questo sport.