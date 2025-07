Six Kings Slam 2025 con Sinner: partecipanti, date e montepremi

Il programma, le date e il montepremi del Six Kings Slam 2025. Un anno dopo il suo esordio assoluto, torna il ricco torneo di esibizione in programma a Riyadh, quest’anno in scena da mercoledì 15 a sabato 18 ottobre. Al via ci sarà di nuovo Jannik Sinner, che nella passata edizione si aggiudicò il titolo e un assegno da 6 milioni di dollari, devoluto interamente alla propria Fondazione Benefica, battendo in finale Carlos Alcaraz. L’azzurro e lo spagnolo, così come Novak Djokovic, saranno nuovamente ai nastri di partenza. A loro si aggiungeranno per la prima volta Jack Draper, Alexander Zverev e Taylor Fritz. Lo scorso anno, invece, scesero in campo l’ormai ritirato Rafael Nadal, Daniil Medvedev e Holger Rune.

Dopo mesi di silenzio sull’evento, la conferma ufficiale della nuova edizione è arrivata da Turki Al-Sheikh, presidente dell’Autorità Generale per l’Intrattenimento saudita. Verosimilmente il format resterà invariato: si partirà dai quarti di finale, con due giocatori che entreranno direttamente in semifinale. Nella giornata conclusiva, oltre al match per il titolo, si disputerà anche la finale per il terzo posto. Si attendono aggiornamenti anche sul montepremi del Six Kings Slam 2025: lo scorso anno il solo gettone di partecipazione era di 1,5 milioni di dollari, ai quali si aggiungevano consistenti bonus per ogni vittoria.

PROGRAMMA SIX KINGS SLAM 2025

MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE

Quarti di finale

GIOVEDÌ 16 OTTOBRE

Semifinali

SABATO 18 OTTOBRE

Finale 3° Posto

Finale 1° posto

