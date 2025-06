Challenger Perugia 2025, day-5: Pellegrino fa fuori Passaro, Basile si lancia in semifinale

Prosegue il cammino immacolato di Luca Nardi. La testa di serie numero 3 regola in due set il francese Luka Pavlovic. 6-3 7-5 il punteggio che lancia in semifinale il marchigiano, bravo a sfruttare un break in apertura nel primo parziale e cinico nel secondo a togliere la battuta al transalpino nell’undicesimo gioco. Terzo successo per 2-0 per Nardi, che resta il principale candidato alla vittoria finale e affronterà domani in semifinale Andrea Pellegrino. Il 28enne di Bisceglia elimina il padrone di casa Francesco Passaro. Successo in due set (6-4 7-6) per il numero 173 del mondo, autore di una prova solidissima dall’inizio alla fine: “È stata una partita difficile e sapevo che sarebbe stata dura. Questo risultato mi dà molta fiducia, devo cercare di avere ottimi risultati senza avere alti e bassi. L’atmosfera qui a Perugia è bellissima e spero di far divertire il pubblico domani con Nardi”. Tanti errori, con entrambi i fondamentali, di Passaro, che non riesce a regalarsi la semifinale nel torneo di casa. Per Pellegrino sarà la terza semifinale Challenger della stagione, dopo Napoli ed Estoril.

BASILE IN SEMIFINALE

Pierluigi Basile vola in semifinale. Il tennista pugliese batte in due set il numero 183 del mondo Federico Arnaboldi e si giocherà per la prima volta in carriera l’accesso alla finale di un torneo Challenger. 6-4 7-5, in un’ora e 28 minuti di gioco, il punteggio in favore di ‘Pigi’, che neutralizza un top 200 come Arnaboldi senza concedere palle break. Match giocato su pochi punti. 78% di resa sulla prima di servizio e 79% sulla seconda per Basile, 70% sulla prima e 55% sulla seconda per il comasco, che concede solamente tre palle break al pugliese, bravo a sfruttarne una per set e ad archiviare la pratica senza particolari difficoltà. “Stanotte ho dormito poco. Ieri ho cenato con il mio team e mio padre. Al momento non mi interessano i punti o il risultato. Sono entrato in campo cercando di fare le mie cose ed è andata bene. Penso partita per partita”, le parole, nell’intervista in campo, di Basile, che in semifinale incontrerà Nerman Fatic. Il bosniaco conferma il suo grande feeling con Perugia ed elimina a sorpresa la testa di serie numero 5 Dalibor Svrcina. 6-4 7-6(6) il punteggio in favore del 30enne di Sarajevo, che da lunedì prossimo tornerà in top 300

TUTTI I RISULTATI

Nerman Fatic b. Dalibor Svrcina (5) 6-4 7-6(6)

Pierluigi Basile b. Federico Arnaboldi 6-4 7-5

Luca Nardi (3) b. Luka Pavlovic 6-3 7-5

Andrea Pellegrino (9) b. Francesco Passaro (7) 6-4 7-6(4)

Leggi anche: