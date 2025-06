Challenger Perugia 2025, day-4: Basile non si ferma, ok Pellegrino e Passaro

In archivio la quarta giornata del Challenger 125 di Perugia. Basile batte Albot e vola ai quarti di finale. Ok Pellegrino, Passaro e Arnaboldi

Francesco Passaro ai quarti di finale. Il padrone di casa non sbaglia e, dopo il 2-0 rifilato a Maestrelli, infligge un altro 2-0 al norvegese Viktor Durasovic. Dopo un avvio leggermente contratto, il perugino si scioglie e prende in mano le redini dell’incontro da metà primo set chiudendo i conti 6-4 6-2 in meno di un’ora e mezza. “Non ho giocato una grandissima partita, ma era importante portarla a casa. Sono contento di come ho gestito le difficoltà all’interno del match. Sto migliorando molto sotto questo aspetto. Il prossimo match non sarà facile”, le parole, nell’intervista in campo, della testa di serie numero 7, che al prossimo turno se la vedrà con Andrea Pellegrino. Il pugliese ritrova le sensazioni di Estoril e, dopo le eliminazioni all’esordio a Torino e Heilbronn, domina il confronto con Federico Bondioli nel derby azzurro. 6-1 6-4, in un’ora e 18 minuti di gioco, il punteggio in favore del numero 173 del mondo, che domani andrà a caccia della terza semifinale Challenger del 2025. Resta ottimo il torneo di Bondioli, entrato in tabellone attraverso le qualificazioni e protagonista di una bella rimonta contro l’ucraino Sachko (n.205 Atp) all’esordio nel main draw.

BASILE NON SI FERMA

Pierluigi Basile avanti tutta. Il tennista pugliese vince per la prima volta partita consecutive nel tabellone principale di un Challenger e sconfigge il moldavo Radu Albot, artefice dell’eliminazione di Stan Wawrinka al 1° turno, con il punteggio di 6-3 7-6(7). Altra grande dimostrazione di forza di ‘Pigi’, uscito fuori da un secondo set che più volte sembrava perso. L’azzurro ha salvato un set point sul 5-4 e ben tre sul 6-3 per Albot al tie-break. “Uno dei set point magari l’ho annullato con un pizzico di fortuna, ma su quelli con il mio servizio ero più tranquillo. Il primo quarto di finale in un Challenger non è niente male. Mi sarebbe piaciuto giocare contro Wawrinka, perché forse un’occasione così non capita più. Ma ora penso solo a fare le mie cose e vediamo fin dove posso arrivare. L’Umbria mi porta bene? Forse sì”, le parole, a fine match, di Basile, che si presentava a Perugia da numero 821 del mondo e, da lunedì prossimo, sarà almeno n.657 Atp. Domani alle 15.30 sfiderà Federico Arnaboldi per un posto in semifinale. Un’eventuale vittoria lo proietterebbe tra i primi 600 del ranking mondiale.

Arnaboldi che ha superato senza patemi Rodrigo Pacheco Mendez (n.262 Atp). Il 24enne comasco si è sbarazzato del messicano in un’ora e mezza per 6-2 6-4.

TUTTI I RISULTATI

Federico Arnaboldi b. Rodrigo Pacheco Mendez 6-2 6-4

Pierluigi Basile b. Radu Albot 6-3 7-6(7)

(9) Andrea Pellegrino b. Federico Bondioli 6-1 6-4

(7) Francesco Passaro b. Viktor Durasovic 6-4 6-2

IL TABELLONE DEI QUARTI

(9) Pellegrino vs Passaro

(3) Nardi vs Pavlovic

(5) Svrcina vs Fatic

Basile vs Arnaboldi

Leggi anche: