Challenger Perugia 2025, day-1: bene Nardi e ko Zeppieri, Basile in main draw

In archivio la prima giornata della 10ª edizione del Challenger 125 di Perugia. Bene Nardi e Travaglia, mentre delude Zeppieri. Basile, Piraino e Bondioli conquistano il main draw nell’ultimo turno di qualificazioni

Esordio convincente per Luca Nardi. La testa di serie numero 3 lascia due soli game al georgiano Saba Purtseladze e torna a sorridere dopo le uscite al primo turno al Challenger di Heilbronn (ko con Rincon) al Roland Garros (ko con Marozsan). 6-0 6-2, in 48 minuti in campo, il punteggio in favore del marchigiano, che si candida ad essere uno dei favoriti per la vittoria finale. “Sicuramente Purtseladze non ha giocato al meglio, ma sono contento di questa vittoria. Giocare in Italia mi dà sempre un qualcosa in più, c’è sempre tanta gente appassionata. L’obiettivo è ovviamente quello di vincere il torneo, intanto penso partita dopo partita”, le parole, nell’intervista in campo, di Nardi, che al prossimo turno incontrerà Elias Ymer. Lo svedese ha eliminato in due set Giulio Zeppieri. 7-5 6-4 per il numero 260 Atp, che sconfigge per la prima volta in carriera l’azzurro dopo il ko nel 2022 a Umago. Tanti errori con il rovescio e pochi spunti in risposta per il tennista romano, che resta fermo al 365° posto in classifica con soli 132 punti. Molto bene Stefano Travaglia, che domina in due set un Bernard Tomic non al top della forma. 6-3 6-1 in 50 minuti il punteggio in favore del numero 300 Atp, aiutato molto anche da una prima di servizio capace di portare 13 ace e l’88% dei punti (29/33). Match condotto dall’inizio alla fine dal marchigiano, che al secondo turno attende uno tra Svrcina e Rincon. Si ferma subito il percorso di Lorenzo Carboni. Il 19enne di Alghero si arrende 6-1 6-3 al francese Luka Pavlovic. Il transalpino al secondo turno se la vedrà con il vincente della sfida tra Daniel e Marti Pujolras.

BASILE IN MAIN DRAW

Pierluigi Basile in grande spolvero. Il classe 2007 pugliese piega in tre set Marco Cecchinato (poi in tabellone da lucky loser) e conquista il secondo main draw a livello Challenger del suo 2025. Dopo il successo con Fonio al primo turno, l’attuale numero 821 del mondo la spunta al terzo sull’ex n.16 del mondo con il punteggio di 7-5 6-7(2) 6-3. Buona la resa della prima di servizio (71%) e incontro giocato tutto all’attacco e sempre in maniera estremamente propositiva. La prima stagionale nei Challenger non ha riservato grandi soddisfazioni per Basile, che a Barletta è andato ko con il qualificato Marmousez in due set. Domani (quarto match dalle 10.00 sul Campo 4) ‘Pigi’ incontrerà lo spagnolo Carlos Sanchez Jover (n.271), reduce da un buon terzo turno al Challenger di Francavilla con successi su Carboni ed Erhard. In tabellone principale anche Federico Bondioli (n.453), vittorioso in rimonta 2-6 6-4 6-2 sullo spagnolo Alex Marti Pujolras, e Gabriele Piraino, uscito indenne, nonostante qualche problema fisico, dalla sfida con il n.1559 Atp Lucio Ratti per 6-7(2) 6-4 6-0. Ko Stefano Napolitano (7-6 6-4 da Roca Batalla), Alexander Weis (7-5 6-3 da Campana Lee) e Andrea Picchione (6-2 6-2 da Fatic).

TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA

1° turno

Luca Nardi (3) b. Saba Purtseladze 6-0 6-2

Elias Ymer b. Giulio Zeppieri (WC) 7-5 6-4

Luka Pavlovic b. Lorenzo Carboni (WC) 6-1 6-3

Stefano Travaglia (Alt) b. Bernard Tomic 6-3 6-1

Turno finale qualificazioni

Nerman Fatic (1) b. Andrea Picchione (9) 6-2 6-2

Oriol Roca Batalla (2) b. Stefano Napolitano 7-6(2) 6-4

Federico Bondioli b. Alex Marti Pujolras (3) 2-6 6-4 6-2

Gerard Campana Lee b. Alexander Weis 7-5 6-3

Pierluigi Basile b. 7-5 6-7(2) 6-3 Marco Cecchinato (8)

Gabriele Piraino b. Lucio Ratti 6-7(2) 6-4 6-0

