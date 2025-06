Challenger Perugia 2025, day-2: avanzano Pellegrino e Passaro, Wawrinka out all’esordio

Si chiude la seconda giornata della 10ª edizione del Challenger di Perugia. Pellegrino e Bondioli in rimonta su Piraino e Sachko. Arnaboldi e Passaro vincono i derby contro Picchione e Maestrelli. Basile bene, Cecchinato no. Out Wawrinka all’esordio

Andrea Pellegrino si salva al terzo set con Gabriele Piraino. Il pugliese, reduce dal pesante ko di Heilbronn con Topo, la spunta sul qualificato con il punteggio di 4-6 6-4 6-4 in due ore e 29 di lotta. Resta ottimo il percorso a Perugia di Piraino, entrato in main draw dopo i successi con Guinard e Ratti. Ho rischiato di perdere in due set, nel terzo set è stata una battaglia. Vengo da un periodo intenso e ricco di soddisfazioni, ma devo continuare così, confermare i miei risultati e cercare di stare bene mentalmente. Se la testa sta bene i risultati arriveranno”, le parole, nell’intervista in campo, di Pellegrino, che al secondo turno giocherà contro Federico Bondioli. Il 20enne emiliano, reduce dalle qualificazioni (2-1 su Marti Pujolras, 2-0 su Vincent Ruggeri) sconfigge in rimonta Vitaliy Sachko per 4-6 6-3 6-4 dopo due ore e 32 minuti in campo. Terza vittoria Challenger della carriera per il numero 453 del mondo. Curiosamente due dei tre successi sono arrivati contro Sachko, già battuto a Como nel 2024 7-5 6-2, l’altra a Vicenza contro il rumeno Jianu.

Niente da fare per Marco Cecchinato. L’ex n.16 Atp, andato ko nelle qualificazioni con Basile e in tabellone da lucky loser, cede in due set (7-6 6-2) al messicano Rodrigo Pacheco Mendez. Proseguono le difficoltà di Cecchinato, che non vince partite consecutive dal Challenger di Kigali 2. Il sudamericano avanza al secondo turno, dove incontrerà Federico Arnaboldi. Il 24enne comasco rimonta il lucky loser Andrea Picchione con il punteggio di 4-6 6-2 6-2.

BASILE VOLA, OK LAJOVIC E OUT WAWRINKA

Pierluigi Basile non si ferma. Il pugliese, reduce da un ottimo percorso nelle qualificazioni (2-0 a Fonio, 2-1 a Cecchinato), elimina in due set lo spagnolo Carlos Sanchez Jover e si guadagna un posto al secondo turno. 6-3 6-2 il punteggio in favore del numero 821 del mondo, che centra la prima vittoria Challenger del 2025 ed entrerà, da lunedì prossimo, per la prima volta in top 800 Atp. Basile giovedì si giocherà un posto nei quarti con Radu Albot. Il moldavo ha sconfitto in due set il tre volte campione Slam Stan Wawrinka. Match consistente del n.299 Atp, che approfitta di una prova piuttosto fallosa del 40enne svizzero, al terzo ko consecutivo al primo turno (Challenger Bordeaux, Roland Garros, Challenger Perugia).

Esordio positivo per Dusan Lajovic, che lascia soli quattro game al big server Rei Sakamoto. 6-0 6-4 in un’ora e 9 minuti il punteggio in favore del tennista serbo, che partirà favorito nel match di secondo turno con Nerman Fatic. Il bosniaco ha rimontato Oriol Roca Batalla vincendo due tie-break per 2-6 7-6(5) 7-6(1). “Mi sono sentito molto bene in campo. Sono riuscito a fare quello che volevo sin dall’inizio e sono contento di aver iniziato così il torneo. Con il grande caldo di Perugia è importante sprecare poche energie in campo. Sakamoto è un ottimo giovane e arriverà”, le parole, nell’intervista in campo, di Lajovic.

Dalibor Svrcina elimina Daniel Rincon. Dopo un primo set dominato (6-2), il ceco avanza al secondo turno in seguito al ritiro dello spagnolo, che si è fermato sul punteggio di 4-1 nel secondo parziale dopo una storta alla caviglia. Svrcina sarà avversario di Stefano Travaglia. Taro Daniel torna a sorridere, dopo otto sconfitte in fila, e la spunta al terzo set sul lucky loser Alex Marti Pujolras per 6-2 4-6 7-6(3). Successo in rimonta per Viktor Durasovic. Il norvegese esce vincente dalla battaglia con il terraiolo coreano Gerard Campana Lee con il punteggio di 4-6 7-6(1) 6-4.

TUTTI I RISULTATI

Andrea Pellegrino (9) b. Gabriele Piraino (Q) 4-6 6-4 6-4

Federico Bondioli (Q) b. Vitaliy Sachko 4-6 6-3 6-4

Viktor Durasovic b. Gerard Campana Lee (Q) 3-6 7-6(1) 6-4

Francesco Passaro (7) b. Francesco Maestrelli 6-3 6-3

Taro Daniel (8) b. Alex Marti Pujolras (LL) 6-2 4-6 7-6(3)

Dalibor Svrcina (5) b. Daniel Rincon 6-1 4-1 rit.

Nerman Fatic b. Oriol Roca Batalla (Q) 2-6 7-6(5) 7-6(1)

Dusan Lajovic (4) b. Rei Sakamoto 6-0 6-4

Radu Albot b. Stan Wawrinka (6) b. 6-4 7-6(3)

Pierluigi Basile (Q) b. Carlos Sanchez Jover 6-3 6-2

Rodrigo Pacheco Mendez b. Marco Cecchinato (LL) 7-6(6) 6-2

Federico Arnaboldi b. Andrea Picchione (LL) 4-6 6-2 6-2

