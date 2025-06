Qualificazioni Wimbledon 2025: prima giornata nera per gli azzurri, avanza solo Zeppieri

Sei azzurri su sette si fermano al primo turno delle qualificazioni a Wimbledon. Accede al secondo turno solo Zeppieri

Erba di Wimbledon indigesta per gli azzurri. Prima giornata di qualificazioni ai Championships piuttosto deludente per il tennis italiano, che perde all’esordio ben sei elementi su sette.

L’unico a salvarsi è Giulio Zeppieri. Dopo la battaglia di tre ore persa a Sassuolo contro Pacheco Mendez, il numero 353 del mondo si riscatta ed elimina in tre set l’indiano Sumit Nagal. 6-2 4-6 6-2 il punteggio in favore del 23enne romano, supportato alla grande dalla prima di servizio (70% in campo e 82% di resa), che accede per la seconda volta in carriera al secondo turno delle qualificazioni dello Slam londinese. Nel 2023 eliminò Arthur Cazaux per poi essere sconfitto in rimonta da Lucas Pouille. Al prossimo turno avversario non impossibile per Zeppieri. Dall’altra parte della rete ci sarà il britannico Paul Jubb, che ha dominato in due set (6-3 6-2) il terraiolo n.19 del seeding Thiago Tirante.

Fuori a sorpresa Matteo Gigante. La testa di serie numero 23 va ko in due set con il lussemburghese Chris Rodesch. Performance non brillante al servizio per il n.134 Atp, autore di un solo ace a fronte di otto doppi falli, che manca la seconda qualificazione consecutiva a un main draw di uno Slam, dopo quella al Roland Garros. Nonostante le difficoltà odierne, Gigante è riuscito a procurarsi sei chance di break, ma tutte annullate da Rodesch, bravo a sua volta a sfruttare tre delle sette palle break concesse dall’azzurro.

PASSARO ESCE A TESTA ALTA

L’unico italiano, oltre a Zeppieri, ad abbandonare Londra con almeno un set in tasca è Francesco Passaro. Il perugino, reduce dalla semifinale nel Challenger di Sassuolo, esce a testa alta dalla sfida con Martin Landaluce. Dopo un primo parziale dominato dallo spagnolo (6-2), la testa di serie n.31 riesce a portare nella lotta il 19enne di Madrid fino a trascinarlo al match tie-break. Finale punto a punto, con il 24enne umbro trovatosi a due punti dal match sul 5-4 15-30, che premia Landaluce con il punteggio di 6-2 3-6 7-6(6), dopo due ore e 21 minuti di gioco. Nonostante la sconfitta, buone sensazioni lasciate da Passaro, che dovrebbe ripartire prossima settimana dalla terra di Modena (Challenger 75) insieme ad Andrea Pellegrino e Federico Arnaboldi.

Niente da fare né per il pugliese né per il comasco, entrambi ko in due set rispettivamente con Titouan Droguet e Federico Agustin Gomez. Dopo il trionfo a Perugia, non trionfale l’adattamento all’erba di Pellegrino, riuscito a giocare alla pari con il francese solamente nel secondo set, dopo un primo parziale perso in 28 minuti. 7-5 6-1 lo score finale in favore del transalpino. Doppio 6-4 subito da Arnaboldi, meno cinico dell’argentino nei momenti cruciali dell’incontro. Sei palle break concesse dall’azzurro e cinque da Gomez, maggiormente aiutato dal servizio (7 ace, 0 doppi falli) rispetto al lombardo (2 ace, 4 doppi falli).

KO MAESTRELLI E NAPOLITANO

Sorteggio sfortunato per Francesco Maestrelli che, dopo le eliminazioni al primo turno nel 2023 (Gaston) e nel 2024 (Albot), si arrende in due set alla testa di serie numero 8 Cristian Garin. 6-3 6-4 per il cileno, che a Wimbledon ha raggiunto i quarti di finale nel 2022. Out anche Stefano Napolitano (n.684). Il 30enne di Biella, a caccia della condizione fisica ideale dopo i problemi fisici del 2024, toglie solamente cinque game al kazako Timofeey Skatov (n.212 Atp)

I RISULTATI DEGLI AZZURRI

(24) Federico Agustin Gomez b. Federico Arnaboldi 6-4 6-4

Giulio Zeppieri b. Sumit Nagal 6-2 4-6 6-2

Timofeey Skatov b. Stefano Napolitano 6-1 6-4

(8) Cristian Garin b. Francesco Maestrelli 6-3 6-4

Chris Rodesch b. (23) Matteo Gigante 6-2 6-4

Martin Landaluce b. (31) Francesco Passaro 6-2 3-6 7-6(6)

Titouan Droguet b. (25) Andrea Pellegrino 6-1 6-4

Leggi anche: