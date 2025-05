Qualificazioni Roland Garros 2025, day-2: ok Zeppieri e Arnaboldi, Errani rediviva

Grande giornata per i colori azzurri a Parigi. Zeppieri e Arnaboldi accedono al secondo turno. Al femminile, Errani la vince di cuore contro Niemeier. Non delude Nuria Brancaccio

Giulio Zeppieri nelle qualificazioni al Roland Garros non si batte. Il 23enne laziale conferma il feeling con la terra parigina e ottiene la decima vittoria, su dieci match giocati, in carriera nel torneo di qualificazione al secondo Slam dell’anno. Scivolato fuori dalla top 300 (n.306) Atp, l’azzurro mette insieme una prestazione solida contro il britannico, specialista in superfici rapide, Jan Choinski. Servizio quasi inattaccabile con 10 ace messi giù e percentuali alte di punti vinti sia sulla prima (83%) che sulla seconda (70%). Solo due palle break concesse ed entrambe salvate per il 6-4 7-6(5) finale, dopo un’ora e 38 minuti di gioco. Saldo vincenti-non forzati (35-19) positivo per Zeppieri, che al secondo turno affronterà la testa di serie numero 15 Eliot Spizzirri. Lo statunitense, a suo agio su cemento, sta andando a caccia dell’ingresso in top 100 e nei primi mesi del 2025 ha conquistato una finale (Cleveland) e un titolo (San Diego) a livello Challenger. Oggi è uscito indenne dalla battaglia di tre ore contro il francese Hugo Grenier con il punteggio di 7-6(6) 4-6 7-6(8).

Successo di spessore per Federico Arnaboldi, che piega al terzo set la resistenza del numero 93 del mondo Chun-Hsin Tseng. 6-3 3-6 6-3, in due ore e 28 minuti in campo, il punteggio in favore del n.186 Atp, che elimina a sorpresa la quarta testa di serie del tabellone. Match spalla a spalla dal primo all’ultimo punto con il 24enne comasco più cinico del taiwanese nel terzo set. Al secondo turno Arnaboldi affronterà il big server americano Michael Mmoh, oggi in rimonta sul francese Hemery (6-7 7-5 6-3).

AL FEMMINILE

Sara Errani rediviva. Arrivata da poche ore in città, dopo il trionfo in doppio con Paolini agli Internazionali d’Italia, la 38enne bolognese strappa una successo insperato contro la testa di serie numero 19 del tabellone Jule Niemeier. 0-6 7-6(4) 6-2 il punteggio in favore dell’attuale numero 179 Wta, che si è trovata a due punti dalla sconfitta sul 6-0 5-3 30-15. A pochi passi dal traguardo, arriva il passaggio a vuoto della tedesca ed Errani riporta il set on serve alla prima chance di break concessa dall’avversaria. Si va al tie-break, dove l’azzurra va sotto 4-3 e due servizi Niemeier, che scende nuovamente di intensità e si fa trascinare al set decisivo. Entrambe vanno in difficoltà al servizio, ma in risposta la differenza la fa Errani, che toglie quattro servizi alla tedesca e si lancia al secondo turno, dove affronterà la n.284 Wta Anna-Lena Friedsam.

Vittoria senza effetti speciali per Nuria Brancaccio, che elimina senza patemi l’olandese Arianne Hartono. Prova consistente della 24enne azzurra, che concede all’avversaria una sola palla break nel corso di tutto e chiude i giochi in un’ora e 11 minuti con il punteggio di 6-4 6-3. Al secondo turno, Brancaccio avrà un altro match alla sua portata: dall’altra parte della rete si presenterà la slovena n.176 Wta Veronika Ejavec, oggi vittoriosa in rimonta sulla lettone Semenistaja (2-6 6-3 6-4).

DOMANI TUTTI IN CAMPO

Giornata di secondi turni con tutti e sette gli azzurri impegnati. Sul campo 6 ci sono Stefano Napolitano e Sara Errani, rispettivamente contro Kyrian Jacquet (secondo match dalle 10.00) e Anna-Lena Friedsam (terzo match dalle 10.00). Sul Campo 2 apre il programma Matteo Gigante con Zachary Svajda (10.00). Segue Nuria Brancaccio contro Veronika Erjavec (terzo match dalle 10.00). Sul Campo 3 Giulio Zeppieri con Eliot Spizzirri (terzo match dalle 10.00). Federico Arnaboldi chiude il programma sul Campo 8 contro Michael Mmoh. Lucrezia Stefanini contro Aliaksandra Sasnovich terzo match dalle 10.00 sul Campo 11.

Leggi anche: