Us Open 2025, le teste di serie verso il sorteggio dei tabelloni: 5 gli azzurri nel seeding

Ufficiali le 32 teste di serie del tabellone maschile e femminile dello US Open 2025, in programma dal 24 agosto al 7 settembre. Jannik Sinner guida di consueto il seeding anche a New York dove si appresta a difendere il titolo. Ma l’Italtennis si presenta anche con un altro top-10 quale Loreenzo Musetti, più Flavio Cobolli n°24 e in virtù del forfait di Arthur Fils entra tra i primi 32 Luciano Darderi. Lorenzo Sonego in questo momento è invece il primo giocatore non compreso tra le teste di serie. Al femminile la numero uno è Aryna Sabalenka, con Jasmine Paolini che a Cincinnati ha confermato la sua posizione in top-8 in vista di Flushing Meadows.

DATA E ORARIO SORTEGGIO, PROGRAMMA US OPEN

TESTE DI SERIE US OPEN UOMINI

1 Jannik Sinner

2 Carlos Alcaraz

3 Alexander Zverev

4 Taylor Fritz

5 Jack Draper

6 Ben Shelton

7 Novak Djokovic

8 Alex de Minaur

9 Karen Khachanov

10 Lorenzo Musetti

11 Holger Rune

12 Casper Ruud

13 Daniil Medvedev

14 Tommy Paul

15 Andrey Rublev

16 Jakub Mensik

17 Frances Tiafoe

18 Alejandro Davidovich Fokina

19 Francisco Cerundolo

20 Jiri Lehecka

21 Tomas Machac

22 Ugo Humbert

23 Alexander Bublik

24 Flavio Cobolli

25 Felix Auger-Aliassime

26 Stefanos Tsitsipas

27 Denis Shapovalov

28 Alex Michelsen

29 Tallon Griekspoor

30 Brandon Nakashima

31 Gabriel Diallo

32 Luciano Darderi

Lorenzo Sonego

TESTE DI SERIE US OPEN DONNE

1. Aryna Sabalenka

2. Coco Gauff

3. Iga Swiatek

4. Jessica Pegula

5. Mirra Andreeva

6. Madison Keys

7. Jasmine Paolini

8. Amanda Anisimova

9. Elena Rybakina

10. Emma Navarro

11. Karolína Muchová

12. Elina Svitolina

13. Ekaterina Alexandrova

14. Clara Tauson

15. Daria Kasatkina

16. Belinda Bencic

17. Liudmila Samsonova

18. Beatriz Haddad Maia

19. Elise Mertens

20. Diana Shnaider

21. Linda Nosková

22. Victoria Mboko

23. Naomi Osaka

24. Veronika Kudermetova

25. Jelena Ostapenko

26. Sofia Kenin

27. Marta Kostyuk

28. Magdalena Frech

29. Anna Kalinskaya

30. Dayana Yastremska

31. Leylah Fernandez

32. McCartney Kessler

Emma Raducanu