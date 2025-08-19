Us Open 2025, le teste di serie verso il sorteggio dei tabelloni: 5 gli azzurri nel seeding

Ufficiali le 32 teste di serie del tabellone maschile e femminile dello US Open 2025, in programma dal 24 agosto al 7 settembre. Jannik Sinner guida di consueto il seeding anche a New York dove si appresta a difendere il titolo. Ma l’Italtennis si presenta anche con un altro top-10 quale Loreenzo Musetti, più Flavio Cobolli n°24 e in virtù del forfait di Arthur Fils entra tra i primi 32 Luciano Darderi. Lorenzo Sonego in questo momento è invece il primo giocatore non compreso tra le teste di serie. Al femminile la numero uno è Aryna Sabalenka, con Jasmine Paolini che a Cincinnati ha confermato la sua posizione in top-8 in vista di Flushing Meadows.
DATA E ORARIO SORTEGGIO, PROGRAMMA US OPEN
TESTE DI SERIE US OPEN UOMINI
1 Jannik Sinner
2 Carlos Alcaraz
3 Alexander Zverev
4 Taylor Fritz
5 Jack Draper
6 Ben Shelton
7 Novak Djokovic
8 Alex de Minaur
9 Karen Khachanov
10 Lorenzo Musetti
11 Holger Rune
12 Casper Ruud
13 Daniil Medvedev
14 Tommy Paul
15 Andrey Rublev
16 Jakub Mensik
17 Frances Tiafoe
18 Alejandro Davidovich Fokina
19 Francisco Cerundolo
20 Jiri Lehecka
21 Tomas Machac
22 Ugo Humbert
23 Alexander Bublik
24 Flavio Cobolli
25 Felix Auger-Aliassime
26 Stefanos Tsitsipas
27 Denis Shapovalov
28 Alex Michelsen
29 Tallon Griekspoor
30 Brandon Nakashima
31 Gabriel Diallo
32 Luciano Darderi
Lorenzo Sonego
TESTE DI SERIE US OPEN DONNE
1. Aryna Sabalenka
2. Coco Gauff
3. Iga Swiatek
4. Jessica Pegula
5. Mirra Andreeva
6. Madison Keys
7. Jasmine Paolini
8. Amanda Anisimova
9. Elena Rybakina
10. Emma Navarro
11. Karolína Muchová
12. Elina Svitolina
13. Ekaterina Alexandrova
14. Clara Tauson
15. Daria Kasatkina
16. Belinda Bencic
17. Liudmila Samsonova
18. Beatriz Haddad Maia
19. Elise Mertens
20. Diana Shnaider
21. Linda Nosková
22. Victoria Mboko
23. Naomi Osaka
24. Veronika Kudermetova
25. Jelena Ostapenko
26. Sofia Kenin
27. Marta Kostyuk
28. Magdalena Frech
29. Anna Kalinskaya
30. Dayana Yastremska
31. Leylah Fernandez
32. McCartney Kessler
Emma Raducanu