Adelaide International 2026: Paul e Badosa tra i primi nomi annunciati

La stagione tennistica 2025 è ormai giunta al termine, ma già ci sono novità riguardo la prossima. Nel periodo che va dal 12 al 17 gennaio si disputerà, come da cinque anni a questa parte, il torneo di Adelaide, in Australia.
I protagonisti annunciati negli ultimi giorni fanno comprendere che si comincerà a fare sul serio sin da subito. Tramite i propri canali ufficiali, il torneo ha infatti comunicato la presenza di una serie di tennisti di spicco: dallo statunitense Tommy Paul alla numero 6 del mondo Jessica Pegula, dalla stellina danese Clara Tauson alla più esperta Paula Badosa, fino al vincitore del Masters del Canada 2024 Alexei Popyrin.
Badosa is back 🤩 pic.twitter.com/jIIvd3Bzjh
— Adelaide International (@AdelaideTennis) November 26, 2025
Questi nomi si aggiungono ad una lista di volti ben noti già precedentemente rivelati come il talentuoso Joao Fonseca, la vincitrice degli scorsi Australian Open Madison Keys e la nuova speranza britannica Jack Draper.
La direttrice del torneo Alicia Molik infatti si è mostrata felice di poter ospitare una competizione di questo livello: “L’aggiunta di questi giocatori alla nostra già eccezionale batteria dimostra la forza e l’attrattiva del torneo, in quella che si sta rivelando una delle nostre formazioni migliori”.
L’Adelaide International 2026 è un appuntamento che coinvolgerà sia il circuito ATP che WTA, e avrà luogo presso il Memorial Drive Tennis Centre della città stessa.
Collocandosi nella fase iniziale dell’anno, questa competizione rappresenta un’opportunità per tutti i giocatori di testarsi e apportare le dovute modifiche al proprio gioco, in vista del primo appuntamento di un certo rilievo, gli Australian Open.
L’ultima edizione ha visto trionfare Felix Auger-Aliassime su Sebastian Korda (6-3 3-6 6-1) nel maschile, mentre Madison Keys ha avuto la meglio di Jessica Pegula (6-3 4-6 6-1) nel femminile.