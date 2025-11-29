Adelaide International 2026: Paul e Badosa tra i primi nomi annunciati

La stagione tennistica 2025 è ormai giunta al termine, ma già ci sono novità riguardo la prossima. Nel periodo che va dal 12 al 17 gennaio si disputerà, come da cinque anni a questa parte, il torneo di Adelaide, in Australia.

I protagonisti annunciati negli ultimi giorni fanno comprendere che si comincerà a fare sul serio sin da subito. Tramite i propri canali ufficiali, il torneo ha infatti comunicato la presenza di una serie di tennisti di spicco: dallo statunitense Tommy Paul alla numero 6 del mondo Jessica Pegula, dalla stellina danese Clara Tauson alla più esperta Paula Badosa, fino al vincitore del Masters del Canada 2024 Alexei Popyrin.

Questi nomi si aggiungono ad una lista di volti ben noti già precedentemente rivelati come il talentuoso Joao Fonseca, la vincitrice degli scorsi Australian Open Madison Keys e la nuova speranza britannica Jack Draper.

La direttrice del torneo Alicia Molik infatti si è mostrata felice di poter ospitare una competizione di questo livello: “L’aggiunta di questi giocatori alla nostra già eccezionale batteria dimostra la forza e l’attrattiva del torneo, in quella che si sta rivelando una delle nostre formazioni migliori”.

L’Adelaide International 2026 è un appuntamento che coinvolgerà sia il circuito ATP che WTA, e avrà luogo presso il Memorial Drive Tennis Centre della città stessa.

Collocandosi nella fase iniziale dell’anno, questa competizione rappresenta un’opportunità per tutti i giocatori di testarsi e apportare le dovute modifiche al proprio gioco, in vista del primo appuntamento di un certo rilievo, gli Australian Open.

L’ultima edizione ha visto trionfare Felix Auger-Aliassime su Sebastian Korda (6-3 3-6 6-1) nel maschile, mentre Madison Keys ha avuto la meglio di Jessica Pegula (6-3 4-6 6-1) nel femminile.