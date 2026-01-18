Australian Open 2026: Sinner si allena con Shang sul campo 10

Prosegue l’avvicinamento al primo turno dell’Australian Open 2026 per Jannik Sinner, atteso sulla Rod Laver Arena contro Hugo Gaston martedì 20 gennaio alle 9 italiane. In preparazione alla sfida contro il francese, il numero 2 al mondo si è allenato sul Court 10 insieme al cinese Juncheng Shang. Non sorprende che la scelta dell’azzurro sia ricaduta proprio sull’ex n. 47 ATP: esattamente come il suo primo avversario a Melbourne, infatti, è mancino, perciò Jannik punta ad abituarsi così da farsi trovare pronto nel momento del debutto.