ITF M15 Sharm Elsheikh 2026: Vincent Ruggeri torna a vincere dopo più di due anni

Samuel Vincent Ruggeri ha vinto un trofeo dopo circa due anni nel torneo ITF M15 di Sharm Elsheikh. In finale ha battuto il numero 712 del mondo Semen Pankin 6-2 6-4 in un’ora e trentasette minuti, tornando al successo per la prima volta dal dicembre 2023, sempre a Sharm Elsheikh. Nel percorso verso la vittoria ha perso un solo set, agli ottavi di finale in un tie break, per un cammino quasi perfetto e che ha visto, incredibilmente, il parziale più netto in finale. Aver fronteggiato e sconfitto avversari con una classifica migliore, potranno dargli la giusta carica per scalare la classifica e, magari, aspirare ad alte posizioni nel ranking, proprio come nel novembre del 2024, quando raggiunse il 252º posto (best ranking). La rapida discesa è stata dovuta a ripetuti infortuni nel corso del 2025, che non gli hanno permesso di trovare continuità e lo hanno costretto a ritirarsi più di una volta.

Ruggeri-Pankin: la partita

Vincent Ruggeri è partito forte, indirizzando sin da subito il match e portandosi velocemente sul tre a zero. Il controllo dell’italiano è stato pressoché totale nel primo set e lo ha chiuso con un ulteriore break. Ad inizio secondo parziale il russo ha reagito strappando il servizio all’attuale numero 1109 del mondo. L’azzurro classe 2002 ha pian piano risalito la china e recuperato il break, giungendo sul tre pari. Nel momento in cui ha servito per rimanere nel match, Pankin non è riuscito a contrastare il ventitreenne italiano che ha ottenuto break, set e match.