Camila Giorgi: “Ritorno nel circuito WTA? Mai dire mai”

“Per un ritorno in campo dico mai dire mai. Il tennis mi manca. Con Andreas giochiamo spesso. Aspettiamo un maschietto. Avrei voluto condividere questi momenti con mia madre”. Queste le parole di Camila Giorgi, ospite di Silvia Toffanin nella puntata di sabato 14 marzo del programma Verissimo. L’ex tennista ha parlato di suo marito Andreas Pasutti, tennista e allenatore argentino, del figlio che aspettano e del rapporto con la sua famiglia, passando anche per il tennis, con uno sguardo a un possibile ritorno in campo.

Dal marito Andreas a sua madre Claudia

L’ex numero 26 del mondo ha esordito parlando di suo marito Andreas Pasutti, ex tennista e allenatore argentino, che nel corso della carriera ha partecipato a importanti tornei nel circuito ITF, senza però raggiungere grandi risultati. “Lo conosco da tanti anni perché lui era un allenatore nel circuito quando io giocavo, ma le nostre strade non si sono mai incrociate in quel periodo. Stiamo insieme da 9 mesi. Ci siamo incontrati nel momento perfetto, quando già avevo smesso di giocare. Mi ha fatto la proposta dopo soli 3 mesi durante una vacanza a Mallorca”.

Camila ha parlato anche di sua madre, scomparsa 2 mesi e mezzo fa a causa di una malattia terminale: “Ѐ stato tragico. Dopo il matrimonio volevamo andare a trovare le nostre famiglie in Argentina. Quando sono atterrata lei era già in terapia intensiva. Sapevamo che sarebbe potuto accadere, ma non ce l’aspettavamo in quel momento. Era la mia migliore amica, sapeva tutto di me”.

E ancora: “Ho perso mia sorella in un incidente quando ero più piccola. Affrontare da adulta la scomparsa di mia madre è stata ed è molto dura. Sono stata con lei in ospedale fino all’ultimo, le tenevo la mano e le parlavo. Avrei voluto condividere i momenti della gravidanza con lei, chiamarla, però, è così”.

Il capitolo tennis: possibile ritorno in campo?

La vincitrice del Masters 1000 di Toronto 2021 ha raccontato di quanto le manchi giocare a tennis e non ha chiuso le porte a un possibile ritorno in campo all’età di 34 anni. “Mi manca il tennis ogni tanto. Non chiudo alla possibilità di tornare a giocare un giorno, mai dire mai. Per tornare bisogna allenarsi tanto, ma sarei disposta. Io e Andreas giochiamo spesso, anche se non ho ancora mai vinto” ha ammesso sorridendo l’ex tennista azzurra. Sul sorprendente ritiro, avvenuto nel 2024, ha detto: “Sono andata via perché ero stanca, non riuscivo più a gestire tutte quelle pressioni ogni giorno, ma in futuro potrei tornare”

A fine intervista, accompagnata proprio da suo marito Andreas, tramite un video, i due hanno annunciato che aspettano un maschietto che dovrebbe nascere a settembre.