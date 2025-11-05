Wta Finals 2025: forfait Keys, contro Rybakina gioca Ekaterina Alexandrova

Madison Keys non giocherà l’ultimo match del Gruppo ‘Serena Williams’, valido per le Wta Finals 2025 di Riyadh. Problema fisico per la statunitense, ultima nel girone con due sconfitte su due partite, che sarà sostituita dalla seconda riserva Ekaterina Alexandrova, chiamata a scendere in campo contro la kazaka Rybakina. Non prenderà parte al match la prima riserva Mirra Andreeva, che ha scelto di non presentarsi perché non abbastanza in forma per l’incontro odierno.

RITIRO KEYS, COSA CAMBIA PER LE SCOMMESSE

In quanto la sfida tra Keys e Rybakina non è iniziata, tutte le scommesse sul match saranno rimborsate. Saranno valide tutte le scommesse sul percorso nel torneo di Keys e Rybakina (vincente torneo, passaggio turno), mentre si potrà scommettere sulla sfida tra Alexandrova e Rybakina.