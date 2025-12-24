Il giovane Alexandrescou ammette: “Faccio di tutto per vincere, sono un avversario tossico”

La storia di Yannick Alexandrescou, giovane promessa del tennis francese, è segnata da una serie di tragedie personali che hanno inciso profondamente sulla sua crescita umana e sportiva. A raccontarla è L’Équipe, che ripercorre il percorso di un ragazzo capace di trasformare il dolore in forza agonistica.

Nel febbraio 2020, durante un torneo in Bretagna, la sua vita cambia improvvisamente: “Avevo appena chiuso il mio match di secondo turno quando mio padre ha avuto un arresto cardiaco sugli spalti”, ricorda Alexandrescou.

Il padre viene rianimato e ricoverato, le condizioni sembrano migliorare, ma pochi giorni dopo arriva il colpo più duro: “Stava meglio e sarebbe dovuto uscire da un giorno all’altro, ma ha avuto un nuovo attacco durante la notte ed è morto nel sonno.”

Nonostante lo shock, l’idea di lasciare il tennis non sfiora mai il giovane: “Non ho mai pensato di rinunciare al tennis”, spiega, anche se i mesi successivi diventano ancora più pesanti. Durante la pandemia perde la sorellastra, il marito di lei e il loro figlio di un anno in un incidente aereo, seguiti poco dopo dalla morte della nonna materna.

Un periodo che lui stesso definisce così: “È stato un momento estremamente difficile, soprattutto a un’età del genere… Devi accettare fatti che non dipendono da te, essere abbastanza forte da superarli e trasformare questi eventi sfortunati in motivazioni in più.”

Vincere a tutti i costi

In campo, Alexandrescou convoglia tutta questa tensione in un agonismo feroce. Non si nasconde: “Faccio tutto per vincere. Tutto, tutto…”

e aggiunge con lucidità autocritica: “Sono un avversario piuttosto ‘sporco’ in campo, tossico. Lo so, non è una bella immagine… Non sono molto per il fair play.”

Il 2025 è stato un anno di svolta per Yannick, che oltre ai successi a livello junior ha iniziato a costruire i primi passi nel circuito professionistico. Ogni partita, ogni torneo è per lui un banco di prova dove deve confrontarsi con le emozioni, pressione e aspettative.

Oggi, dopo aver ottenuto la cittadinanza francese e collezionato risultati importanti nel circuito junior, Alexandrescou guarda al futuro con ambizione: il passaggio tra i professionisti e l’ingresso nella top 500 ATP sono i prossimi obiettivi.