Bublik ammette: “Non sono pronto per vincere uno Slam”

Il numero 10 del mondo Alexander Bublik ha parlato del suo rendimento negli Slam all’evento “First&Red”. Il kazako ha ammesso di non sentirsi in grado di competere per un Major: “Al momento non sono pronto per vincere uno Slam. Anche da un punto di vista fisico so che non avrei la forza di reggere 5 set per tre partite consecutive”.

Al tempo stesso, Bublik si è posto un obiettivo ben preciso: “Voglio riuscire a vincere due partite consecutive al quinto set contro i giocatori che sono nella Top 5. Se ci riuscirò in uno Slam, allora potremo parlare del futuro”. Con il suo consueto humour ha infine aggiunto: “Però ho 29 anni e non so per quanto ancora potrò giocare, quindi ho anche obiettivi semplici come migliorare il mio gioco”.