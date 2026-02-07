WTA 1000 Doha 2026: Cocciaretto si ferma al turno decisivo delle qualificazioni

Elisabetta Cocciaretto non riesce ad accedere al tabellone principale del WTA 1000 di Doha 2026. Dopo aver superato il primo turno di qualificazione, la marchigiana si arrende alla francese Varvara Gracheva in due set. Finisce 6-2 6-1 in appena sessantaquattro minuti. Dopo l’ottimo avvio di stagione con la vittoria del WTA 250 di Hobart, periodo non semplicissimo per Cocciaretto.

La partita

Purtroppo è una partita a senso unico: Cocciaretto concede 5 palle break e ne salva una sola, senza mai avere la chance di strappare il servizio a Gracheva. Con due break in ogni parziale, la francese si aggiudica il match. Andamento analogo per i due set: subito un break in apertura e uno in conclusione. Sarà quindi la transalpina ad accedere al tabellone principale del primo 1000 stagionale.