Qualificazioni ATP 250 Buenos Aires 2026: quattro italiani a caccia del main draw

Sorteggiato il tabellone delle qualificazioni dell’ATP 250 di Buenos Aires 2026, che mette in palio quattro pass per il tabellone principale, al via dal 9 al 15 febbraio. Tanti gli italiani che cercheranno di entrare nel main draw: Francesco Passaro, Marco Cecchinato, Franco Agamenone e Andrea Pellegrino. Di seguito gli accoppiamenti.
TABELLONE QUALIFICAZIONI ATP BUENOS AIRES 2026
(1)Pellegrino vs (WC) La Serna
Collarini vs (5) Seyboth Wild
(2) Dellien vs Olivieri
(ALT) Agamenone vs (6) Monteiro
(3) Passaro vs (ALT) Kicker
Rodriguez Taverna vs (7) Cecchinato
(4) Galan vs (WC) Bautista Torres
Midon vs (8) Meligeni Alves