Fritz lancia l’allarme sul suo 2026: “Potrei fermarmi se il ginocchio non dovesse migliorare”

“Ho passato la maggior parte dell’off-season provando a recuperare dalla tendinopatia al ginocchio, ma è una cosa che richiede mesi e mesi per migliorare”. Taylor Fritz ha lanciato così l’allarme sul suo 2026 dopo la sconfitta nel match d’esordio stagionale contro Sebastian Baez. Lo statunitense si è arreso all’argentino per 4-6 7-6 6-4 nella sfida che a Perth ha aperto le danze degli americani in United Cup.

Subito dopo il KO si sono rincorse le voci sui problemi fisici di Fritz, ormai noti dalle ultime Nitto ATP Finals. Il diretto interessato non si è nascosto e ne ha parlato in conferenza: “Adesso sarà una lotta, perché dovrò giocare partite per sentirmi meglio, ma bilanciando la gestione del dolore al ginocchio. Proverò a giocare continuando la riabilitazione, ma se non dovesse funzionare nel giro di un paio di mesi, allora dovrò fermarmi completamente e risolvere il problema”.

Il californiano ovviamente non si è tirato indietro nel commentare il risultato del campo: “Non è il modo in cui volevo iniziare l’anno, si è vista un po’ di ruggine. Ho la sensazione che lui abbia alzato il livello, soprattutto nel terzo set, ma anche in alcuni momenti del secondo. Per quanto mi riguarda, la palla mi sembrava davvero scappare via: non sentivo di avere il controllo che volevo quando cercavo di essere offensivo. I brutti game al servizio mi sono costati davvero caro”.