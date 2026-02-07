Finale Raducanu – Cirstea in tv: data, orario WTA 250 Cluj 2026

Saranno Emma Raducanu e Sorana Cirstea a disputare, sabato 7 febbraio, la finale del WTA 250 di Cluj 2026. La britannica, nonostante la separazione da Francisco Roig, ritrova una finale che mancava addirittura dall’exploit dello US Open 2021. Per la rumena, invece, sarà l’ottava volta all’atto conclusivo di un torneo. Vanta già tre vittorie, ultima delle quali nell’agosto 2025 al WTA 250 di Cleveland. L’unico precedente tra le due giocatrici risale a Wimbledon 2021 quando, al terzo turno, Raducanu vinse 6-3 7-5.

La finale sarà visibile in diretta alle ore 15:30 su Sky Sport e Supertennis, oltre in streaming su Sky Go, NOW e SuperTenniX.