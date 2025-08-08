Montepremi doppio Atp/Wta Cincinnati 2025 con Bolelli-Vavassori ed Errani-Paolini: soldi, punti per la classifica

Il montepremi, prize money e i punti per il ranking dell’Atp Masters 1000 e Wta 1000 di Cincinnati 2025, in programma fino al 18 agosto. A caccia di riscatto Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che dopo aver trionfato a Washington, sono stati subito eliminati al debutto nel torneo seguente a Toronto. Ora tornano negli USA da teste di serie n°6 di un tabellone che vede protagonisti in coppia anche Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. In campo femminile Sara Errani e Jasmine Paolini – anch’esse eliminate prematuramente la scorsa settimana in Canada – sono la coppia numero uno del seeding e proveranno a girare pagina in un periodo della stagione abbastanza complesso sul piano dei risultati. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro (da dividere per due) e dei punti valevoli per la classifica ATP e WTA di doppio del torneo combined di Cincinnati 2025.
MONTEPREMI DOPPIO MASTERS 1000 CINCINNATI 2025
PRIMO TURNO – € 16.432 (0 punti)
SECONDO TURNO – € 30.060 (90 punti)
QUARTI DI FINALE – € 56.066 (180 punti)
SEMIFINALE – € 112.106 (360 punti)
FINALISTI – € 208.754 (600 punti)
VINCITORI – € 394.315 (1000 punti)
MONTEPREMI DOPPIO WTA 1000 CINCINNATI 2025
PRIMO TURNO – € 9.405 (10 punti)
SECONDO TURNO – € 17.154 (120 punti)
QUARTI DI FINALE – € 32.091 (215 punti)
SEMIFINALE – € 64.166 (390 punti)
FINALISTI – € 119.502 (650 punti)
VINCITORI – € 225.725 (1000 punti)
