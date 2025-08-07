Montepremi Atp Masters 1000 Cincinnati 2025 con Sinner: prize money, punti per il ranking Atp

Il montepremi, prize money e i punti per il raking del Masters 1000 di Cincinnati 2025, in programma fino al 18 agosto. L’ultimo Slam stagionale si avvicina e allora anche i due dominatori del circuito Jannik Sinner e Carlos Alcaraz tornano protagonisti in Ohio per preparare al meglio gli Us Open. Sono loro le prime teste di serie di un tabellone che vede – al solito – una nutrita presenza di tennisti italiani, di cui ben cinque compresi nel seeding. Oltre al numero uno al mondo, sono tra i primi 32 del torneo anche Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Lorenzo Sonego. Con loro, presenti poi Mattia Bellucci, Matteo Arnaldi e Luca Nardi.
Il ricco prize money totale del torneo maschile di Cincinnati supera i 9 milioni di euro in totale, con un incremento del circa 35% rispetto alla passata edizione. Per il vincitore un assegno da quasi un milione di euro, oltre a 1000 punti fondamentali per la classifica. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica Atp.
MONTEPREMI MASTERS 1000 CINCINNATI 2025
PRIMO TURNO – € 20.741 (10 punti)
SECONDO TURNO – € 30.780 (30 punti)
TERZO TURNO – € 52.726 (50 punti)
OTTAVI DI FINALE – € 90.109 (100 punti)
QUARTI DI FINALE – € 165.051 (200 punti)
SEMIFINALI – € 289.956 (400 punti)
FINALISTA – € 521.923 (650 punti)
VINCITORE – € 969.834 (1000 punti)
