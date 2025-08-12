Luca Nardi agli ottavi al Masters 1000 di Cincinnati 2025: quanto guadagna e nuovo ranking

Alessio Vinciguerra
Luca Nardi, marchigiano classe 2003 (foto FITP)
Non solo Jannik Sinner, ma anche Luca Nardi agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista pesarese – avanti 6-1 2-1 nel punteggio – approfitta del ritiro di Jakub Mensik e da lucky loser riesce a conquistarsi un posto tra i primi sedici del torneo. Un traguardo raggiunto per la seconda volta in carriera dopo Indian Wells 2024, anche in quel caso da “perdente fortunato”. Per Nardi ben 100 punti, che si sommano ai 10 raccolti nelle qualificazioni e lo portano fino alla posizione virtuale n°82 della classifica ATP, con un balzo di +16 posizioni rispetto a inizio settimana. Per il classe ’03 anche un assegno da 90.109€. Ma sopratutto, all’orizzonte c’è una sfida contro Carlos Alcaraz al prossimo turno. I due, coetanei e anche rivali sin da giovanissimi, si sono affrontati quest’anno a Doha con vittoria del fenomeno spagnolo in tre set.

MONTEPREMI ATP MASTERS 1000 CINCINNATI

 

