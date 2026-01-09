WTA Brisbane 2026: Sabalenka in semifinale, Muchova supera Rybakina

Aryna Sabalenka si qualifica per le semifinali del WTA 500 di Brisbane 2026. La numero 1 del mondo supera in due set la campionessa in carica dell’Australian Open Madison Keys con un doppio 6-3 in appena un’ora e trenta minuti di gioco. Nel penultimo atto del torneo neozelandese, la numero 1 del seeding scenderà in campo contro Karolina Muchova. La tennista ceca si è infatti imposta sulla kazaka Elena Rybakina col punteggio di 6-2 2-6 6-4 in un match molto combattuto e durato oltre due ore.

AVANZA ANCHE PEGULA

In semifinale a Brisbane anche la numero 6 del ranking mondiale Jessica Pegula. La giocatrice statunitense supera Liudmila Samsonova per 6-3 7-6(3) conquistando un tie-break in cui sono fioccati i mini break e dopo non aver concretizzato due match point nel corso del dodicesimo gioco del secondo parziale.

KOSTYUK COMPLETA IL QUADRO DELLE SEMIFINALISTE

A prendersi l’ultimo posto tra le quattro candidate a vincere il torneo è Marta Kostyuk. La giocatrice ucraina mette ko la numero 6 del seeding Mirra Andreeva e lo fa col punteggio finale di 7-6(7) 6-3. A indirizzare pesantemente l’incontro il lunghissimo primo set durato oltre un’ora e conclusosi in un combattutissimo tie-break da 16 punti.