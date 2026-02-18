Paula Badosa risponde su X: “Se non vi piace quello che faccio, non seguitemi”

Paula Badosa non ci ha visto più. E, dopo la frustrazione per il ritiro nel WTA 1000 di Dubai – il solito cronico problema alla schiena l’ha costretta a fermarsi dopo che ha perso il primo set, in cui era avanti 4-1 – la tennista iberica ha sfogato tutta la sua rabbia sui social.

“Non avete idea di cosa significhi vivere con un infortunio cronico e scegliere comunque di andare avanti – ha scritto l’ex numero 2 del mondo su X, rispondendo al commento provocatorio di un utente –. Svegliarsi ogni giorno senza sapere come reagirà il tuo corpo, cercare soluzioni e lottare per qualcosa che ami, dando tutto anche quando è così difficile. Credetemi, sono la prima a soffrire per il dolore e ad avere incubi senza fine nel cercare soluzioni ogni singolo giorno e, per me, dopo tutto, mettere piede su un campo da tennis fa sì che ne valga la pena ogni volta. Quindi continuerò a provarci. Perché è tutta una questione di provarci e questo non cambierà. Proverò sempre un’altra volta”.

Una passione alla quale Paula non è pronta a rinunciare: “Lo faccio per la mia passione e per me stessa. E se c’è anche solo l’1% di possibilità di andare avanti, lo coglierò. È così che vedo e comprendo la vita”.

E, senza troppi scrupoli, ha poi aggiunto: “Se non vi piace quello che faccio, non dovete per forza seguirmi. E mi dispiace informarvi che non mi ritirerò, quindi continuerete a vedermi ancora per un po’. Cambiate canale la prossima volta”.

Subito dopo, Badosa ha poi aggiunto un ulteriore commento alla sua stessa replica, mandando un messaggio d’affetto a chi, invece, continua a sostenerla: “Voglio comunque ringraziare le persone che mi sostengono sempre, qualsiasi cosa accada. Grazie per essere stati con me in questo viaggio e scusatemi per avervi dato questi momenti difficili. Spero che il sole torni presto a splendere”.