ESCLUSIVA – Ben Shelton non giocherà l’ATP 500 di Acapulco. Al suo posto Walton

Ben Shelton si cancella dal main draw dell’ATP 500 di Acapulco. La scelta dello statunitense sembra legata alla necessità di rifiatare dopo le fatiche dell’ultima settimana all’ATP 500 Dallas, dove ha conquistato il titolo superando in finale Taylor Fritz, annullando anche tre match point. Una vittoria pesante, arrivata dopo un avvio di stagione altalenante tra la sconfitta ad Auckland con Baez e i quarti di finale all’Australian Open persi contro Jannik Sinner.
Il prossimo impegno per lo statunitense, sarà il Masters 1000 di Indian Wells. Al suo posto nel 500 messicano entra l’australiano Adam Walton