ATP Delray Beach 2026: Bellucci va ko con Kecmanovic

Mattia Bellucci si arrende a Miomir Kecmanovic nei sedicesimi di finale dell’ATP 250 di Delray Beach 2026. Un 6-1 6-4 secco e senza sconti per il campione in carica, riuscito a imporsi in due set in un’ora e due minuti di gioco nel primo testa a testa fra i due. Il serbo affronterà ora, agli ottavi di finale, il numero 4 del tabellone Learner Tien, per una strada verso la difesa del titolo che inizierà a farsi in salita.

LA PARTITA

Poco da fare per l’azzurro: zero palle break concesse dall’avversario – solamente sei punti vinti in risposta – e percentuali in battuta troppo basse per mettere in difficoltà Kecmanovic. Il primo set è stato un assolo del serbo: turni di battuta rapidi, con il gioco spesso stanziato sul servizio di Bellucci, non incisivo come suo solito. Il break al quarto e al sesto gioco hanno indirizzato il parziale a favore del numero 83 del mondo, che ha chiuso 6-1. Quanto visto nella prima frazione è stato il preludio a ciò che è successo dopo.

Perché nel secondo set poco (o nulla) è cambiato. Pochi colpi di scena e game veloci al servizio fino al break nel settimo gioco, quando Bellucci ha perso la battuta a 15. Kecmanovic è stato bravo a rimanere lucido, consolidare il break di vantaggio e scrivere la parola fine per il 6-4 finale.