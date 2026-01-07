In campo a 53 anni, la curiosa vicenda di Leslie Rose

Inserito per la prima volta in calendario, l’ITF W15 di Cayenne, Guyana Francese, ha fatto parlare di sé. Il tabellone da 32 tenniste ha visto l’iscrizione di sole 14 giocatrici, facendo avanzare le prime due teste di serie fino ai quarti di finale senza disputare una partita. Inoltre, tra le partecipanti spicca il nome di Leslie Rose. Quello che stupisce non è la classifica della statunitense (best ranking 607), ma la carta d’identità: 53 anni.

Rose ha disputato il suo primo match professionistico nel lontano 1997, tant’è che il suo miglior piazzamento in classifica risale al 2000. Di tanto in tanto calca ancora i campi del circuito ITF. Nel 2025 ha disputato 5 tornei, cogliendo anche una vittoria al W30 di Petit-Bourg, in Guadalupa quando ha sconfitto con un doppio 6-2 la tennista di casa Caya Cagan.

In questa curiosa vicenda entra in gioco anche la figlia diciottenne di Leslie, Madison Rose. Le due si sono anche incontrate da avversarie nel 2024 al W50 di Saint-Palais sur Mer. In quell’occasione la figlia sconfisse la madre col punteggio di 7-6 6-2. Il duo di casa Rose si cimenta anche nel doppio, ma l’ultima vittoria risale al gennaio 2023 all’ITF W15 di Fort-de-France, in Martinica.