Wild card per un torneo professionistico, ma non sa giocare a tennis: sconfitta 6-0 6-0 a Nairobi (VIDEO)

Ha dell’incredibile quanto successo nel torneo femminile ITF W35 di Nairobi. Sulla terra rossa della capitale kenyota è scesa in campo la wild card Hajar Abdelkader contro la numero 1026 WTA Lorena Schaedel. La giocatrice egiziana è stata sconfitta 6-0 6-0 vincendo soli 3 punti e commettendo ben 20 doppi falli, dando l’impressione di non aver mai giocato a tennis o, quantomeno, di essere alle prime armi con racchetta e pallina, tanto da non sapere in quale lato del campo servire. Restano ignoti i motivi dell’assegnazione della wild card, uscita sconfitta dopo soli 38 minuti in campo.

