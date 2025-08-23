Sinner firma con un nuovo sponsor: apparirà anche sull’abbigliamento del team

La trasferta americana di Jannik Sinner si arricchisce con l’ingresso di un nuovo sponsor. Alla vigilia dello US Open 2025, il numero 1 del mondo ha annunciato la partnership con Explora Journeys, brand di crociere di lusso del gruppo MSC, che lo ha scelto come ambasciatore globale. La presentazione si è svolta a New York, in un evento esclusivo al The CORE:Club. L’altoatesino ha incontrato e dialogato con il pubblico raccontando la propria filosofia sul benessere personale, sull’equilibrio nelle performance di alto livello e sull’importanza di trasmettere questi valori anche lontano dai campi da gioco.

VIDEO – SINNER SI IMPROVVISA BARISTA

SINNER, UFFICIALE L’ORARIO DEL DEBUTTO

In qualità di ambasciatore, Sinner parteciperà a campagne selezionate e alla co-creazione di attività dedicate al wellness a bordo delle navi del brand. I membri del suo team indosseranno invece il logo di Explora Journeys nei prossimi tornei, portandolo così alla ribalta sulla scena mondiale. Un’ulteriore conferma del posizionamento del “brand” Sinner, che di recente è entrato nella Top 10 dei tennisti più pagati secondo Forbes: secondo posto con 47,3 milioni di dollari guadagnati nell’ultimo anno, poco dietro al rivale Carlos Alcaraz (48,3 milioni). Chissà che il nuovo accordo non possa favorire il sorpasso nella prossima stagione.

DRAPER LASCIA NIKE PER UN NUOVO SPONSOR

US OPEN 2025: IL CAMMINO DI SINNER