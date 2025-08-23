Sinner e il cappuccino, l’azzurro si cimenta con la “latte art” (VIDEO)

Tra allenamenti e impegni con media e sponsor, prosegue spedita la vigilia degli US Open 2025 di Jannik Sinner. Tra i tanti video usciti in questa settimana, fa sicuramente sorridere quello in cui l’azzurro prova a cimentarsi nella preparazione di un cappuccino e nella cosiddetta latte art: montare il latte, versarlo e provare a disegnare sulla superficie della tazzina.

Tentativo poco fortunato, come lo stesso altoatesino ha ammesso con un sorriso: “Sono entusiasta di imparare, ma è venuto così male. Si può migliorare”, scherza il numero 1 del mondo, che nella preparazione si è anche rovesciato addosso un po’ di caffè. Alla fine il tutto si è concluso con i cappuccini – quello preparato da lui e quello realizzato da una specialista – offerti a due tifosi.

SINNER, UFFICIALE L’ORARIO DEL DEBUTTO

Archiviata la parentesi con la schiuma, Sinner adesso ha ancora due giorni di lavoro in vista dell’esordio. Il campione in carica esordirà martedì 26 agosto contro il ceco Vit Kopriva, primo ostacolo nel cammino verso la difesa del titolo conquistato dodici mesi fa. Oggi l’azzurro si è allenato con Marin Cilic, un altro tassello importante dopo essere sceso in campo con Comesana e Michelsen. Superato il virus, Jannik ha garantito che gli mancano un paio di giornate buone per tornare a sentirsi al 100%.