Cinà, sconfitta shock nel Challenger di Maiorca: 6-0 6-0 dal giapponese Hara Friend

Esordio da incubo nel Challenger di Maiorca 2025 per Federico Cinà, che ha subito la sconfitta più rapida e netta della sua giovane carriera. Presso la Rafa Nadal Academy, che ospita l’evento, il diciottenne palermitano è stato battuto con il punteggio di 6-0 6-0 dal giapponese Jay Dylan Hara Friend.

Incappato in una giornata no, Cinà non solo ha perso un match a senso unico, durato appena 54 minuti, ma non ha neanche avuto chissà quali chance. Fino al 6-0 5-0, infatti, soltanto in due occasioni si era guadagnato l’opportunità di vincere il game, sul 40-30 (nel quarto game del primo set e nel secondo game del secondo set). L’occasione più ghiotta ce l’ha avuta in quello che si è rivelato l’ultimo gioco dell’incontro: avanti 40-15, ha fallito un totale di cinque palle game per poi capitolare al primo match point.

La stanchezza post-New York

Ovviamente non mancano le attenuanti per Federico, che solamente cinque giorni fa perdeva al secondo turno nelle qualificazioni dello US Open contro l’argentino Federico Gomez, capace di strappare un set a Draper al primo turno del main draw.

Cinà è quindi salito su un aereo, ha affrontato un volo intercontinentale e dopo meno di una settimana era già in campo dall’altro lato dell’oceano, peraltro in un fuso orario differente. Nonostante la severità del punteggio, si tratta di una battuta d’arresto che non inficia in alcun modo l’ottima stagione del giovane azzurro, in rampa di lancio e sempre più vicino ai primi 200 del mondo.