US Open 2025: Draper in campo con il suo nuovo sponsor

Jack Draper si è presentato a New York con un nuovo sponsor. L’esordio nel doppio misto degli US Open 2025, al fianco di Jessica Pegula, è stato il palcoscenico perfetto per sfoggiare il completo firmato dal suo nuovo brand. Nike perde così un altro giocatore di punta: il numero 5 del mondo ha infatti scelto di legarsi a Vuori, marchio californiano specializzato in abbigliamento athleisure.

In campo Draper è sceso con una smanicata e un pantaloncino grigio, mentre per le scarpe la scelta è caduta su Asics. L’accordo è pluriennale e prevede la creazione di una linea signature a lui dedicata, sviluppata dal marchio nato in California nel 2015 e apprezzato tra USA e UK per il suo stile eco-consapevole e trasversale tra sport e lifestyle.

Sceso in campo per l’ultima volta nel secondo turno di Wimbledon, perso contro Marin Cilic, Draper ha saltato i Masters 1000 di Toronto e Cincinnati; già da qualche giorno però girava voce si stesse allenando senza loghi addosso. Ora, invece, un logo c’è. Per Vuori non si tratta di un debutto assoluto nel tennis: il brand sponsorizza già Marcos Giron e Tristan Boyer. Ma la firma di Draper porta l’azienda californiana su un palcoscenico completamente diverso.