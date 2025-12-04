Shot clock e warm up: cambiano le regole delle Next Gen ATP Finals 2025

Tutto pronto a Gedda dove dal 17 al 21 dicembre del 2025 si terranno le Next Gen ATP Finals. Già noti i nomi degli otto protagonisti che si sfideranno per il titolo di miglior giovane giocatore della stagione: Jakub Mensik, Learner Tien, Alexander Blockx, Dino Prizmic, Martin Landaluce, Nicolai Budkov Kjaer, Nishesh Basavareddye e Rafael Jódar (in ordine di classifica).

Un torneo, quello che si svolgerà in Arabia Saudita, che nel corso degli anni ci ha già abituato ad alcune modifiche regolamentari e nel quale anche in questa stagione non mancheranno peculiari cambiamenti. A renderli noti è il sito ufficiale dell’ATP tour.

NEXT GEN ATP FINALS 2025 – COME CAMBIANO LE REGOLE

Cambio palle, warm up, changeovers, shot clock, movimento degli spettatori e perfino l’altezza della sedia sulla quale siederanno gli umpire. Questi i cambiamenti previsti all’interno del regolamento delle Next Gen ATP Finals 2025. Nel dettaglio:

Il cambio palle avverrà ogni 7 games

avverrà ogni 7 games Il warm up dei giocatori avverrà in campo e durerà 3 minuti

dei giocatori avverrà in campo e durerà 3 minuti Non ci sarà alcun cambio campo al termine del primo game. I giocatori lo effettueranno al termine del terzo game e durerà 90 secondi. Stessi secondi di riposo previsti anche al termine di ogni set rispetto agli scorsi 120

al termine del primo game. I giocatori lo effettueranno al termine del terzo game e durerà 90 secondi. Stessi secondi di riposo previsti anche al termine di ogni set rispetto agli scorsi 120 Tra la prima e la seconda di servizio saranno consentiti 8 secondi e lo shot clock verrà mostrato

verrà mostrato Il tempo trascorso tra due punti verrà ridotto da 25 a 15 secondi ma solo nel caso in cui il punto si risolva in due colpi

ma solo nel caso in cui il punto si risolva in due colpi Per i primi tre game di ogni match, il pubblico potrà muoversi liberamente all’interno dello stadio. Dopo i primi tre giochi il movimento libero continua a essere consentito a eccezione però di alcune zone come dietro la linea di fondo in contatto diretto con la visuale dei giocatori

all’interno dello stadio. Dopo i primi tre giochi il movimento libero continua a essere consentito a eccezione però di alcune zone come dietro la linea di fondo in contatto diretto con la visuale dei giocatori Verrà ridotta l’altezza della sedia dell’umpire per evitare di costituire ostacolo alla visione degli spettatori presenti all’interno dell’arena.

Inoltre, per una migliore esperienza, verranno mostrati più dati analitici riguardanti l’andamento del match come: numero di ace, percentuale al servizio e qualità dei colpi (solo per citarne alcuni). A non cambiare sarà il sistema di punteggio con match al meglio dei 5 set dove a vincere il parziale sarà il giocatore che per primo arriverà a 4 game conquistati. Non cambia neanche il tie-break: si continuerà ad arrivare a 7 punti e avrà luogo in caso di 3 game pari. Inoltre, come nella precedente edizione, in caso di 40 pari si utilizzerà il deciding point con il giocatore al servizio libero di scegliere un lato del campo.