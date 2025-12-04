Kyrgios su Shelton: “Giocatore incredibile, mi rivedo in lui”

“Per il modo in cui in campo prende dei rischi e per come interagisce con il pubblico, mi rivedo molto in Ben Shelton”. Protagonista a Dubai il 28 dicembre nella ‘battaglia dei sessi’ che lo vedrà sfidare in campo la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, Nick Kyrgios torna a far parlare di sé per alcune affermazioni riportate da Sportskeeda in cui racconta di trovare molte affinità con il tennista americano.

TENNIS SOPRA LE RIGHE

La potenza del servizio, la capacità di rischiare e la voglia di coinvolgere il pubblico. L’ex finalista di Wimbledon mostra di avere grande considerazione del numero 9 del mondo, Ben Shelton, descrivendolo così: “È un giocatore incredibile. Per dirlo basta guardare la stagione che ha disputato e l’energia che ha sempre portato in campo. Nel suo tennis vedo molto del mio. Considerando tutto quello che offre in campo, non mi sorprende che il pubblico lo adori così tanto”.