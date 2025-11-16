Coppa Davis 2025, Francia: out Humbert, dentro Moutet e Mpetshi Perricard

Benjamin Bonzi, Pierre-Hugues Herbert, Corentin Moutet, Giovanni Mpetshi Perricard e Arthur Rinderknech. Sono questi i cinque convocati dal capitano Paul-Henri Mathieu per le Final Eight di Coppa Davis che si svolgerà a Bologna dal 18 al 23 novembre 2025. Cambio dunque dell’ultimo momento nello schieramento transalpino a causa dei problemi alla schiena di Ugo Humbert.

DA QUATTRO A CINQUE

Fuori uno e dentro in due. Dai quattro convocati, Mathieu che evidentemente ha voluto aspettare l’ultimo momento utile per valutare le condizioni fisiche del numero 37 del mondo, ha deciso di passare ai cinque ufficiali. Francia che aggiunge al proprio arco la freccia dell’estro di Moutet e quella della potenza di Mpetshi Perricard nella speranza di tornare a sollevare al cielo un’insalatiera che manca dal 2017, anno in cui sconfissero in finale il Belgio per 3-2.

POSSIBILE INCROCIO CON L’ITALIA IN SEMIFINALE

La Francia esordirà alle Final Eight martedì 18 novembre proprio contro il Belgio e, in caso di successo, potrebbe trovare l’Italia in semifinale. Gli azzurri di Filippo Volandri si trovano infatti nella stessa parte di tabellone e affronteranno mercoledì 19 novembre l’Austria nei quarti di finale.