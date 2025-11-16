Lleyton Hewitt torna in campo: giocherà in doppio a Sydney con il figlio Cruz

Lleyton Hewitt torna in campo a 44 anni. Ma non solo, ciò che rende la vicenda ancor più speciale è che lo farà in doppio, insieme a suo figlio Cruz. La differenza tra padre (classe 1981) e figlio è di ventisette anni, con il più giovane, classe 2009, che ricopre attualmente la posizione numero 812 del mondo in singolare e 879 in doppio. L’ultimo incontro ufficiale dell’ex numero 1 del mondo risale all’Australian Open 2020, sempre in doppio, ma in coppia con Jordan Thompson.

DOVE E QUANDO

Hewitt scenderà in campo martedì 18 novembre nel Challenger di Sydney. Dall’altra parte della rete ci saranno i diciannovenni Hayden Jones e Pavle Marinkov nel turno degli ottavi di finale.

ULTIMI ANNI A CONFRONTO

A soli tredici anni Cruz Hewitt ha partecipato al suo primo torneo ITF junior grazie ad una wild card. Nel febbraio del 2025 ha raggiunto in singolare la sua prima finale ITF, nel M25 di Launceston, dove è stato sconfitto in due set dal numero 190 del ranking Kubler.

Dopo il ritiro in singolare nel 2016, Lleyton Hewitt, invece, ha coronato il suo sogno diventare capitano dell’Australia in Coppa Davis, trascinando la squadra nel 2017 fino alla semifinale. Nel settembre del 2025 però si è verificato un episodio spiacevole, è stato sospeso per due settimane e multato pesantemente, per aver spintonato un accompagnatore volontario antidoping, dopo la sconfitta con l’Italia nella Coppa Davis 2024.