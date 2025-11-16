Tabellone Finals Coppa Davis 2025: accoppiamenti e risultati

Il tabellone con gli accoppiamenti e i risultati delle Finals di Coppa Davis 2025 in programma a Bologna. I ragazzi di Filippo Volandri inseguono il tris e in quello che è addirittura l’esordio stagionale per l’Italia – ammessa di diritto alla competizione – la prima sfida contro l’Austria. Questa volta, salvo sorprese dell’ultima ora, dovrebbe esserci Carlos Alcaraz, che proverà invece a portare in trionfo la sua Spagna. Di seguito il tabellone dai quarti di finale in avanti.
TABELLONE FINALS COPPA DAVIS 2025
QUARTI DI FINALE
ITALIA vs. Austria
Francia vs. Belgio
Spagna vs. Repubblica Ceca
Germania vs. Argentina