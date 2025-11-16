Coppa DavisTornei

Tabellone Finals Coppa Davis 2025: accoppiamenti e risultati

Lorenzo SONEGO of Italy during the third day of the Rolex Paris Masters 2025, ATP Masters 1000 tennis tournament on October 29, 2025 at La Defense Arena in Nanterre near Paris, France
Il tabellone con gli accoppiamenti e i risultati delle Finals di Coppa Davis 2025 in programma a Bologna. I ragazzi di Filippo Volandri inseguono il tris e in quello che è addirittura l’esordio stagionale per l’Italia – ammessa di diritto alla competizione – la prima sfida contro l’Austria. Questa volta, salvo sorprese dell’ultima ora, dovrebbe esserci Carlos Alcaraz, che proverà invece a portare in trionfo la sua Spagna. Di seguito il tabellone dai quarti di finale in avanti.

TABELLONE FINALS COPPA DAVIS 2025

QUARTI DI FINALE

ITALIA vs. Austria

Francia vs. Belgio

Spagna vs. Repubblica Ceca

Germania vs. Argentina

